Sivilce oluşumunu tetikleyen 4 besin: Araştırmalar ortaya koydu

ÇİKOLATA

1920'lerden beri akne tetikleyicisi olduğu öne sürülen çikolatanın cilt sağlığı üzerindeki etikilerine dair tartışmalar hala devam ediyor.

Bir çalışmada, günlük 25 gram bitter çikolata tüketen akneye yatkın erkeklerin, sadece 2 hafta sonra daha fazla akne lezyonuna sahip olduğu gözlemlendi. Bir başka çalışmada ise günlük yüzde 100 kakao tozu kapsülleri verilen erkeklerin, plasebo grubuna göre daha fazla akne lezyonuna sahip olduğu keşfedildi.

Ancak yine de çikolatanın sivilce oluşumuna zemin hazırlayıp hazırlamadığına dair net veriler sunulmuş değil.