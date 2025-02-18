Sivilce oluşumunu tetikleyen 4 besin: Araştırmalar ortaya koydu

Ölü deri hücrelerinin gözenekleri tıkaması, stres, bakteri, yanlış cilt bakım rutini gibi pek çok faktör, sivilce oluşumuna zemin hazırlayabilir. Beslenme alışkanlıklarının da cilt sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade eden uzmanlar, akne ve sivilce oluşumunu tetiklediği düşünülen 4 besini açıkladı.

Sivilce oluşumunu tetikleyen 4 besin: Araştırmalar ortaya koydu - 1

SÜT ÜRÜNLERİ

Birçok araştırma, özellikle ergenlik dönemindeki bireylerde süt ürünlerinin akne şiddetini artırabileceğini gözler önüne seriyor. İki çalışmada, düzenli süt veya dondurma tüketen genç yetişkinlerin akneye yakalanma olasılığının dört kat daha fazla olduğu bulundu.

Sütün akne üzerindeki etkileri henüz net olarak bilinmemekle birlikte, bazı çalışmalar süt ürünlerinin insülin seviyelerini artırabileceğini ve bu durumun akne oluşumunu tetikleyebileceğini öne sürüyor. Öte yandan, inek sütünün karaciğeri daha fazla IGF-1 üretmeye teşvik eden amino asitler içerdiği için akne gelişimiyle bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sivilce oluşumunu tetikleyen 4 besin: Araştırmalar ortaya koydu - 2

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Kan şekeri arttığında, insülin seviyeleri de yükselir çünkü insülin, kan şekerinin hücrelere taşınmasına yardımcı olur. Ancak yüksek insülin seviyeleri; diyabet, kalp hastalığı ve akne gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. İnsülin, aynı zamanda androjen hormonlarını daha aktif hale getirir ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) seviyesini artırır, bu da cilt hücrelerinin hızla büyümesine ve sebum üretiminin artmasına yol açar, böylece akne oluşumuna zemin hazırlanır. 

Sivilce oluşumunu tetikleyen 4 besin: Araştırmalar ortaya koydu - 3

FAST FOOD GIDALAR

Çinli genç ve yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırma, yüksek yağlı diyetlerin akne riskini yüzde 43 oranında artırdığını ortaya koydu. Benzer şekilde, sık sık kızarmış yiyecek tüketenlerin akne riskinin de yüzde 17 oranında arttığı görüldü. Ancak fast food tüketiminin akne üzerindeki etkilerini açıklamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olabilir çünkü bu konuda yapılan çalışmalarda, çoğunlukla bireylerin kendi bildirdiği veriler göz önünde bulunduruldu.

Sivilce oluşumunu tetikleyen 4 besin: Araştırmalar ortaya koydu - 4

ÇİKOLATA

1920'lerden beri akne tetikleyicisi olduğu öne sürülen çikolatanın cilt sağlığı üzerindeki etikilerine dair tartışmalar hala devam ediyor. 

Bir çalışmada, günlük 25 gram bitter çikolata tüketen akneye yatkın erkeklerin, sadece 2 hafta sonra daha fazla akne lezyonuna sahip olduğu gözlemlendi. Bir başka çalışmada ise günlük yüzde 100 kakao tozu kapsülleri verilen erkeklerin, plasebo grubuna göre daha fazla akne lezyonuna sahip olduğu keşfedildi.

Ancak yine de çikolatanın sivilce oluşumuna zemin hazırlayıp hazırlamadığına dair net veriler sunulmuş değil.

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