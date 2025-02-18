Sivilce oluşumunu tetikleyen 4 besin: Araştırmalar ortaya koydu
Ölü deri hücrelerinin gözenekleri tıkaması, stres, bakteri, yanlış cilt bakım rutini gibi pek çok faktör, sivilce oluşumuna zemin hazırlayabilir. Beslenme alışkanlıklarının da cilt sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade eden uzmanlar, akne ve sivilce oluşumunu tetiklediği düşünülen 4 besini açıkladı.
SÜT ÜRÜNLERİ
Birçok araştırma, özellikle ergenlik dönemindeki bireylerde süt ürünlerinin akne şiddetini artırabileceğini gözler önüne seriyor. İki çalışmada, düzenli süt veya dondurma tüketen genç yetişkinlerin akneye yakalanma olasılığının dört kat daha fazla olduğu bulundu.
Sütün akne üzerindeki etkileri henüz net olarak bilinmemekle birlikte, bazı çalışmalar süt ürünlerinin insülin seviyelerini artırabileceğini ve bu durumun akne oluşumunu tetikleyebileceğini öne sürüyor. Öte yandan, inek sütünün karaciğeri daha fazla IGF-1 üretmeye teşvik eden amino asitler içerdiği için akne gelişimiyle bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor.