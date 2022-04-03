Sivilceler (akneler) hakkında bilinmesi gereken her şey

Özelikle karma ve yağlı cilt yapısına sahip olan kişilerde dönemsel olarak ciltteki sebum üretimi değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak da sivilceler artabilir.

Öte yandan uyku düzensizliği, beslenme bozukluğu, stres, cilde uygun olmayan ve yanlış kullanılan cilt bakım ürünleri de sivilce oluşumunu tetikleyen faktörler arasındadır.