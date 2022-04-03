Sivilceler (akneler) hakkında bilinmesi gereken her şey

Haberler - ntv.com.tr | 03.04.2022 - 10:44 - Son Güncelleme : 03.04.2022 - 10:51
Sivilce veya akne problemi bazı kişilerde tek tük görülürken, bazılarında çok sık ve yoğun görülebiliyor.
Akneleri tetikleyen çeşitli nedenler olsa da özellikle ergenlik döneminde başlayan ve neredeyse 30’lu yaşlara kadar devam eden bu sorunun asıl nedeni, cildin iyi temizlenmemesi ve ciltteki fazla sebum (yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı) üretimi.
Özelikle karma ve yağlı cilt yapısına sahip olan kişilerde dönemsel olarak ciltteki sebum üretimi değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak da sivilceler artabilir.
Öte yandan uyku düzensizliği, beslenme bozukluğu, stres, cilde uygun olmayan ve yanlış kullanılan cilt bakım ürünleri de sivilce oluşumunu tetikleyen faktörler arasındadır.
Sivilce (akne) oluşumu ve yoğunluğu her cilt tipinde farklılık gösterir. Her kişide aynı yoğunlukta, büyüklükte ve renkte olmaz.
Cilt tipiniz her ne olursa olsun ya da akne yoğunluğu ve büyüklüğü nasıl olursa olsun, bu problemi yaşayan kişiler için yapılması gereken çok net kurallar vardır.
Bu gibi cilt problemlerinden kurtulmak için öncelikle problemlerin nedenini bulmak ve bu nedeni ortadan kaldırmak önemlidir.
Bunun için de cildimizde kullandığımız cilt bakım ürünlerini doğru seçmek, ürünleri doğru ve düzenli bir şekilde kullanmak sivilce sorunlarıyla başa çıkmamıza yardımcı olacaktır.
Pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilt istiyorsak bunlara dikkat etmeliyiz. Unutmayın, cildimize ne kadar iyi bakarsak o kadar karşılığını alırız.
İyi bir cilde sahip olmak için temiz bir cildin gerekliliğine değinmiştik. Her günün sonunda, yüzünüzü mutlaka temizleyin ve varsa makyajdan arındırın. İyi temizlenmemiş ve arınmamış bir ciltte sivilce ve akne oluşumu daha fazladır.
Kendinize uygun ve doğru cilt bakım rutiniyle cildinizi temiz tutabilir ve akne oluşumunu en aza indirebilirsiniz.
Öncelikle, cildinizi bir pamuk yardımıyla güvenilir bir çarkanın cilt temizleme suyuyla silin. Daha sonra cildinize iyi gelen bir markanın yüz temizleme jeliyle, yüzünüzde köpürterek bol suyla yıkayın. Yıkarken, dairesel hareketlerle yüzünüze hafifçe masaj yapabilirsiniz. Yüzünüzü yalnızca temizleme mendiliyle silmek, temizlenmesi için yeterli olmayacaktır. Bu işlemin ardından, cildinizi kurulayın ve bir pamuk yardımıyla tonikle ‘t’ bölgenizi silin. Yüzünüzü tamamen temizledikten sonra, cildinizi günlük kreminizle nemlendirin.