Soğuk havalarda kuruyan cildi 20 dakikada neme boğuyor! Uzmanı önerdi: Düzenli kullanımda gözeneklerde kir bırakmıyor

Aloe vera

Cilt bakımının olmaz olmazı olan aloe vera, cilt esnekliğini artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kuruluk sonucu oluşan yaraları da iyileştirir. Aloe vera, cildin pH dengesini düzenlemede ve dokuları yenilemede oldukça etkilidir.

Aloe vera bitkisinin jelini dikkatli bir şekilde çıkarın ve cildinize masaj yaparak uygulayın. Cildinize tamamen nüfuz ettiğinden emin olduğunuz jeli yarım saat kadar bekletin ve ılık su ile durulayın. Bu yöntemi her gün uygulayabilirsiniz.



