Soğuk havalarda kuruyan cildi 20 dakikada neme boğuyor! Uzmanı önerdi: Düzenli kullanımda gözeneklerde kir bırakmıyor
Kış mevsiminde soğuk havaların etkisiyle, cildin ihtiyacı olan nem azabilir ve buna bağlı olarak kuruluk ve dökülmeler yaşanabilir. Kış aylarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirmek için zeytinyağı ve avokado gibi bazı besinlere başvurabilirsiniz.
Aloe vera
Cilt bakımının olmaz olmazı olan aloe vera, cilt esnekliğini artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kuruluk sonucu oluşan yaraları da iyileştirir. Aloe vera, cildin pH dengesini düzenlemede ve dokuları yenilemede oldukça etkilidir.
Aloe vera bitkisinin jelini dikkatli bir şekilde çıkarın ve cildinize masaj yaparak uygulayın. Cildinize tamamen nüfuz ettiğinden emin olduğunuz jeli yarım saat kadar bekletin ve ılık su ile durulayın. Bu yöntemi her gün uygulayabilirsiniz.