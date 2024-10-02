Soğuk havalarda kuruyan cildi 20 dakikada neme boğuyor! Uzmanı önerdi: Düzenli kullanımda gözeneklerde kir bırakmıyor

Kış mevsiminde soğuk havaların etkisiyle, cildin ihtiyacı olan nem azabilir ve buna bağlı olarak kuruluk ve dökülmeler yaşanabilir. Kış aylarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirmek için zeytinyağı ve avokado gibi bazı besinlere başvurabilirsiniz.

Soğuk havalarda kuruyan cildi 20 dakikada neme boğuyor! Uzmanı önerdi: Düzenli kullanımda gözeneklerde kir bırakmıyor - 1

Aloe vera

Cilt bakımının olmaz olmazı olan aloe vera, cilt esnekliğini artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kuruluk sonucu oluşan yaraları da iyileştirir. Aloe vera, cildin pH dengesini düzenlemede ve dokuları yenilemede oldukça etkilidir.

Aloe vera bitkisinin jelini dikkatli bir şekilde çıkarın ve cildinize masaj yaparak uygulayın. Cildinize tamamen nüfuz ettiğinden emin olduğunuz jeli yarım saat kadar bekletin ve ılık su ile durulayın. Bu yöntemi her gün uygulayabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Soğuk havalarda kuruyan cildi 20 dakikada neme boğuyor! Uzmanı önerdi: Düzenli kullanımda gözeneklerde kir bırakmıyor - 2

Avokado

Avokadoda bulunan yağ asitleri, cildin nem kaybetmesini engeller. Avokado, içeriğinde A ve E vitaminleri sayesinde cildin ihtiyacı olan onarılmayı sağlar ve cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur.

2 ya da 3 adet avokadoyu bir çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin ve içerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyin. Karışımı, kuruluk problemi yaşadığınız bölgeye sürün ve yarım saat bekletin. Ardından ılık su ile temizleyin. Bu maskeyi haftada 3 defa uygulayabilirsiniz.

Soğuk havalarda kuruyan cildi 20 dakikada neme boğuyor! Uzmanı önerdi: Düzenli kullanımda gözeneklerde kir bırakmıyor - 3

Zeytinyağı ve bal

Antioksidan ve nemlendirici gücüyle ön plana çıkan bal, tahriş olmuş cildi iyileştirme ve yenileme etkisine sahiptir. 

Bir kap içerisinde 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırın. Kuru bölgeye hafif hareketlerle masaj yaparak uygulayın ve yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Soğuk havalarda kuruyan cildi 20 dakikada neme boğuyor! Uzmanı önerdi: Düzenli kullanımda gözeneklerde kir bırakmıyor - 4

Elma sirkesi

Cilt bakımında Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun favorilerinden olan elma sirkesi, cildin pH dengesini korur ve gözenek temizliğine yardımcı olur. Ancak bilinçsiz kullanıldığında kızarık ve yanmalara neden olabilir.

Soğuk havalarda kuruyan cildi 20 dakikada neme boğuyor! Uzmanı önerdi: Düzenli kullanımda gözeneklerde kir bırakmıyor - 5

Bir kap içerisinde 1 çay bardağı elma sirkesi ve 1 çay bardağı suyu pamuk yardımıyla cildinize sürdükten sonra 20 dakika bekleyin. Ardından cildinizi ılık su ile durulayın ve yüzünüze nemlendirici uygulayın. Bu yöntem, cildi nemlendirmesinin yanı sıra leke tedavisinde de etkilidir.

Soğuk havalarda kuruyan cildi 20 dakikada neme boğuyor! Uzmanı önerdi: Düzenli kullanımda gözeneklerde kir bırakmıyor - 6

Yulaf samanı çayı

İbrahim Saraçoğlu'nun cildi nemlendirmek için verdiği diğer tavsiyelerden biri de yulaf samanı çayı.

150-200 ml kaynar suyun içine 1 adet yulaf samanı bitki çayı poşetini ekleyin ve 5 dakika demleyin. Çayı ılıdıktan sonra pamukla cildinizin kuru bölgelerine sürün. Sonrasında nemlendirici olarak hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz.

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