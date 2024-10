Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek

CHER SAHNE ALACAK

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, merakla beklenen Victoria's Secret defilesinde sahne alacak.

K-Pop grubu Blackpink üyesi Lisa'nın da merakla beklenen defilede sahne alacağı açıklandı. 27 yaşındaki yıldızın yanı sıra "Water" şarkısıyla tanınan Tyla da sahnede olacak.

NEREDE YAYINLANACAK?

Defile, 15 Ekim'de sosyal medya platformlarında canlı olarak yayınlanacak