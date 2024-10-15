Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek

İŞTE SON HALİ

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği söylentiler arasındaydı.

"YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜ..."

Tepkilerin ardından estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

43 yaşındaki ünlü model, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta bir etkinlikte boy gösterdi. İncelmiş yüz hatlarıyla dikkat çeken modelinn "eski haline" geri döndüğü hakkında birçok yorum yapıldı.