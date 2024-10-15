Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek
Merakla beklenen Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima'nın da yürüyeceği açılandı. Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken 43 yaşındaki Lima, markanın en ikonik modelleri arasında yer alıyor.
GERİ DÖNÜYORLAR!
Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı.
Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri dönüyor. "Meleklerin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlenecek.