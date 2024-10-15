Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek

Merakla beklenen Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima'nın da yürüyeceği açılandı. Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken 43 yaşındaki Lima, markanın en ikonik modelleri arasında yer alıyor.

Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek - 1

GERİ DÖNÜYORLAR!

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı.

Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri dönüyor. "Meleklerin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlenecek.

N-LIFE HABERLERİ

Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek - 2

Podyumda hangi isimlerin yürüyeceği ise uzun süre gizli tutulmuştu.

Geçtiğimiz yıl katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima'nın defilede boy göstereceği açıklandı.

Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek - 3

43 yaşındaki model "Evime dönüyorum. Geri döndüm" notuyla yaptığı paylaşımda “Victoria’s Secret Fashion Show” defilesinde yürüyeceğini doğruladı

Lima, 2018 yılında yaklaşık 20 yılın ardından marka ile çalışmayacağını açıklamıştı.

Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek - 4

CHER SAHNE ALACAK

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, merakla beklenen Victoria's Secret defilesinde sahne alacak.

K-Pop grubu Blackpink üyesi Lisa'nın da merakla beklenen defilede sahne alacağı açıklandı. 27 yaşındaki yıldızın yanı sıra "Water" şarkısıyla tanınan Tyla da sahnede olacak.

NEREDE YAYINLANACAK?

Defile, 15 Ekim'de sosyal medya platformlarında canlı olarak yayınlanacak

Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek - 5

KİMLER PODYUMDA YÜRÜYECEK?

Brooklyn, New York'ta gerçekleşecek olan gösteride Gigi Hadid, Tyra Banks ve Paloma Elsesser gibi markanın bilinen isimleri podyumda olacak.

Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri ve farklı etnik kökenli modelleri de kampanyalarına dahil ediyor. İç çamaşırı markasının ikonik moda şovunun geçmişi, 1995’e dayanıyor.  2001’de televizyonda yıllarca CBS ve ABC’de yayınlandı. Şovun gücü giderek büyüdü. Televizyonda yayınlanan şovda, sadece melek kanatları takmış iç çamaşırlı modeller çıkmıyordu. Dünyaca ünlü şarkıcılar da şovda boy gösteriyordu. 

Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek - 6

2018'deki son gösteride Bebe Rexha, Halsey, Rita Ora, Kelsea Ballerini, Shawn Mendes gibi müzisyen konuklar performans sergiledi.

Şirket, markanın tüm beden şeklindeki modelleri içermemesi nedeniyle eleştirilince 2019'da gösteriyi iptal etmiş ve Victoria's Secret melekleri şova veda etmişti.

Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek - 7

İŞTE SON HALİ

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği söylentiler arasındaydı.

"YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜ..."

Tepkilerin ardından estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

43 yaşındaki ünlü model, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta bir etkinlikte boy gösterdi. İncelmiş yüz hatlarıyla dikkat çeken modelinn "eski haline" geri döndüğü hakkında birçok yorum yapıldı.

Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek - 8

"FOTOĞRAFLAR BENİ HİÇ RAHATSIZ ETMEDİ"

Öte yandan ünlü model, geçtiğimiz yıl aldığı eleştiriler hakkında konuşmuştu.  Fotoğrafları daha sonra gördüğünde şaşırdığını itiraf eden model "Kendimi görünce 'Bu ben değilim' dedim. Her şey garipti çünkü ben kendimi o şekilde görmüyorum" dedi.

"BİR DAHA ASLA 16 OLMAYACAĞIM"

Lima "Durum şu ki, ben artık 16 yaşında değilim. Ben modelliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Yaşımla barışığım. Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim" dedi.

Son hali gündem olan Adriana Lima iç çamaşırı defilesinde yürüyecek - 9

DOĞUM SONRASI İLK PODYUM

Hamilelik sonrası ilk kez podyuma çıkan Lima'nın defiledeki görüntüleri de gündem olmayı başarmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER