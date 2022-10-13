Sonbahar gardırobunuzu renklendirmenin basit yolları

Havaların soğumasıyla birlikte stilimizde renkli görünümlere veda ediyor, daha koyu renkleri gardırobumuza dahil ediyoruz. Ancak sonbaharın gelmesi demek, renkleri tamamen hayatımızdan çıkardığımız anlamına gelmiyor. Sonbaharın kasvetli havasını neşelendiren ve modunuzu yükselten renkleri gardırobunuza dahil etmek için bunları deneyin...
Eğer beyaz, siyah, kahverengi veya bej gibi klasik renklerden oluşan bir gardırobunuz varsa konfor alanında çıkıp birkaç riskli renklere şans vermeye çalışın. Metalik renkler, dore bir bileklik veya çiçekli bir atkı gardırobunuzu renklendirebilir.
Günümüz trendleri size uymuyorsa retro seçeneklere yöneltmek işinize yarayabilir. Yıkamalı kot pantolonlar, puantiyeli elbiseler veya pin-up kızı ilhamlı renkli görünümleri gardırobunuza dahil edebilirsiniz.
Eğer dolabınıza renkleri dahil etme konusunda yeterince cesur değilseniz yumuşak bir geçiş için takılardan yardım alabilirsiniz. Kalın kolyeler, rengarenk bileklikler, çeşit çeşit yüzükler ve metalik halka küpeler tam da aradığınız şeyler olabilir. Hem kıyafetler almak zorunda da kalmazsınız.
Renkleri dolabınıza dahil etmek büyük çaplı bir değişime ihtiyacınız yok. Bazen stilinizde yaptığınız minimal değişimler büyük bir fark yaratabilir. Fularlar bunun için harika bir örnek. Simsiyah yaptığınız bir kombini rengarek bir fular ile tamamlayarak renkleri bir anlamda stilinize dahil edebilirsiniz.
Gardırobunuza renkleri dahil etmeniz demek, gökkuşağının tüm renklerini kullanmak zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Gerçekten sevdiğiniz bir renk seçin. Renklenmeye sadece o renkte aldığınız parçalarla başlayın. Zamanla renk paletinizi geliştirebilirsiniz.