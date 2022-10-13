Sonbahar gardırobunuzu renklendirmenin basit yolları

MİNİMAL DOKUNUŞLAR

Renkleri dolabınıza dahil etmek büyük çaplı bir değişime ihtiyacınız yok. Bazen stilinizde yaptığınız minimal değişimler büyük bir fark yaratabilir. Fularlar bunun için harika bir örnek. Simsiyah yaptığınız bir kombini rengarek bir fular ile tamamlayarak renkleri bir anlamda stilinize dahil edebilirsiniz.