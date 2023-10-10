Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri
Sonbaharın gelmesiyle birlikte güzellik trendlerinde değişim başladı. Tırnak trendlerinde soğuk ve koyu tonlar güç kazanırken metalik renkler ve çeşitli desenler yeni sezonda konfor alanından çıkmak isteyenlerin tercihi oluyor. Sonbahar ruhunu tırnaklarına taşımak isteyenlere ilham olabilecek birçok görünümü bir araya getiriyoruz.
Kahverengi, sonbaharın ruhunu şüphesiz en iyi yansıtan renk. Klasikten şaşmayanlar, bu görünümü her gün rahatlıkla kullanabilir.
(Kayla Seah)