Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri

Sonbaharın gelmesiyle birlikte güzellik trendlerinde değişim başladı. Tırnak trendlerinde soğuk ve koyu tonlar güç kazanırken metalik renkler ve çeşitli desenler yeni sezonda konfor alanından çıkmak isteyenlerin tercihi oluyor. Sonbahar ruhunu tırnaklarına taşımak isteyenlere ilham olabilecek birçok görünümü bir araya getiriyoruz.

Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri - 1

Kahverengi, sonbaharın ruhunu şüphesiz en iyi yansıtan renk. Klasikten şaşmayanlar, bu görünümü her gün rahatlıkla kullanabilir.

(Kayla Seah)

N-LIFE HABERLERİ

Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri - 2

Simli tırnaklar sonbahar sezonunun yükselen trendleri arasında. Gösterişi bir üst seviveyeye taşıyan bu görünüm hem rengi hem de ışıltısıyla oldukça şık.

(Melanie Graves)

Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri - 3

Adeta bir tablodan fırlamış gibi görünen tırnaklar, sizin de favoriniz olabilir.

(Hang Nguyen)

Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri - 4

Zamansız kırmızı, metalik ışıltısıyla sonbahar tırnak trendleri arasındaki yerini aldı.

(Tom Bachik)

Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri - 5

Siyah beyaz birlikteliği her sezon vazgeçilmez olmayı başarıyor.

(Amy Le)

Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri - 6

Kahvenin farklı tonlarını bir araya getirerek de trendlere ayak uydurabilirsiniz. Tırnaklarınızda farklı tonları kullanabilir, hatta uçlarına çizgiler çizerek küçük dokunuşlarda bulunabilirsiniz.

(Bryony Howell)

Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri - 7

Tüm tırnaklarınızı tamamen boyamak yerine orta kısımlarında boşluk bırakın ve dilediğiniz şekli çizin.

(Imarni)

Sonbahar sezonun öne çıkan tırnak trendleri - 8

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