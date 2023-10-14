Sonbahar ve kış aylarındaki cilt kurumasının nedenleri

Havanın serinlemeye başladığı sonbahar ayları ve soğuduğu kış ayları cildin en hassas olduğu mevsimlerdir. Çünkü sıcaklıkların değişimi ve düşmesi cilt kurutur. Peki bunun nedenleri nelerdir? İşte cilt mevsimsel cilt kuruluğu ile baş etmenin yolları...

Sonbahar ve kış aylarındaki cilt kurumasının nedenleri - 1

KURULUĞUN NEDENLERİ

-Yaz aylarındaki UV ışınlarının yarattığı hasar
-Hava sıcaklığı düştükçe cildin bariyer gücünün zayıflaması
-Soğuk ve rüzgarların etkisiyle ciltteki nem oranının düşmesi
-Özellikle kışın dışarının soğuk olması, iç mekanların ısıtılmasıyla oluşan sıcaklık farkı
-Soğuk hava nedeniyle vücut ısısının düşmesi

gibi nedenlerden dolayı ciltte kuruluk, pullanma hatta dökülmeler meydana gelebilir. 

N-LIFE HABERLERİ

Sonbahar ve kış aylarındaki cilt kurumasının nedenleri - 2

KURULUĞU NASIL ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

Eğer herhangi bir cilt hastalığınız yoksa bazı uygulamalar ile sonbahar ya da kış döneminde yaşanan cilt kuruluğundan kurtulabilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Sonbahar ve kış aylarındaki cilt kurumasının nedenleri - 3

CİLDİ SIK SIK NEMLENDİRMEK

Cilt kuruluğu yaşamamak için cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanmalısınız. Özellikle her banyodan sonra nemlendirici krem, losyon ya da serum uygulaması yapmak derinizde oluşan gerginliği atmanıza yardımcı olacaktır.

Sonbahar ve kış aylarındaki cilt kurumasının nedenleri - 4

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRMAK

Sonbahar ve özellikle kış mevsimindeki soğuk hava nedeniyle kan dolaşımı yavaşlar. Bu da cilt kuruluğuna sebep olur. Bunun önüne geçmek için yüzünüze, vücudunuza her gün düzenli olarak masaj yapabilirsiniz.

Sonbahar ve kış aylarındaki cilt kurumasının nedenleri - 5

ILIK SU KULLANMAK

Soğuk kış aylarında, yüzünü yıkarken ya da duş alırken sıcak su kullanma eğiliminde olabilirsiniz. Ancak sıcak su, cildin doğal koruyucusu işlevi gören sebumları fazladan yok ederek, cildin kurumasına sebep olur. Bu yüzden ılık su kullanarak cildinizin nemli kalmasını sağlayabilirsiniz.

Sonbahar ve kış aylarındaki cilt kurumasının nedenleri - 6

BOL SU İÇMEK

Yetersiz su alımı cilt kuruluğuna neden olacaktır. Bu sebeple mevsim fark etmeksizin günde en az 2 litre su tüketmeye özen gösterin.

Sonbahar ve kış aylarındaki cilt kurumasının nedenleri - 7

MEVSİME UYGUN GİYİNMEK

Özellikle kış aylarında pamuklu ya da yün içeren kıyafetler tercih ederek vücut ısınızı yükseltebilirsiniz. Bu da cildinizin kurumasına engel olacaktır.

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