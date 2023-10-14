Sonbahar ve kış aylarındaki cilt kurumasının nedenleri
Havanın serinlemeye başladığı sonbahar ayları ve soğuduğu kış ayları cildin en hassas olduğu mevsimlerdir. Çünkü sıcaklıkların değişimi ve düşmesi cilt kurutur. Peki bunun nedenleri nelerdir? İşte cilt mevsimsel cilt kuruluğu ile baş etmenin yolları...
KURULUĞUN NEDENLERİ
-Yaz aylarındaki UV ışınlarının yarattığı hasar
-Hava sıcaklığı düştükçe cildin bariyer gücünün zayıflaması
-Soğuk ve rüzgarların etkisiyle ciltteki nem oranının düşmesi
-Özellikle kışın dışarının soğuk olması, iç mekanların ısıtılmasıyla oluşan sıcaklık farkı
-Soğuk hava nedeniyle vücut ısısının düşmesi
gibi nedenlerden dolayı ciltte kuruluk, pullanma hatta dökülmeler meydana gelebilir.