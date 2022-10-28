Steve Jobs'un kızı Eve Jobs Louis Vuitton için poz verdi

Louis Vuitton, 2011’de hayatını kaybeden Apple’ın eski CEO’su Steve Jobs’un kızı Eve Jobs’u marka yüzü seçti. 24 yaşındaki Eve Jobs, Twist çantalarının 2022 kış koleksiyonunu tanıttı.
Usta bir binici olduğu bilinen Jobs, Ethan James Green’in objektifine atlarla birlikte poz verdi.
Güncellenmiş Twist çanta koleksiyonundaki parçalar, monogram gravür üzerinde mücevher benzeri bir özelliğe sahip yeni bir toka ile birlikte geliyor. Çanta, Eve Jobs tarafından siyah, beyaz ve mavi dahil olmak üzere çeşitli renklerde sergilendi.
Victoria Sekrier'i stilistliğini üstlendiği tanıtım çekiminde Eve Jobs, denim, crop üst, yelek-etek takımı gibi kıyafetlerle objektif karşısına geçti.
Eve Jobs, Steve Jobs'un Laurene Powell ile evliliğinden doğan üç çocuğundan biri.
At binicisi Eve Jobs, Horse Sports tarafından
belirlenen dünyadaki 25 yaş altı en iyi 1000 binici arasında beşinci sırada yer alıyor.