Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023)

Kırmızı halıda en şık halleriyle yürüyen veya günlük tarzlarıyla ilham olan ünlü isimler, stilleriyle büyük beğeni topluyor. Bohoo'nun Google aramalarından yola çıkarak elde ettiği verilere göre 10 isim, tarzıyla kitlelere yön veriyor. İşte stili en çok beğenilen 10 isim sıralaması...

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 1

10. Emily Ratajkowski

Özellikle günlük hayattaki stiliyle beğenilen yıldız, 10. sırada yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 2

9. Olivia Rodrigo

"Drivers Licence" şarkısıyla listelerde zirveye yerleşen şarkıcı, punk rock esintili stiliyle çok beğeniliyor.

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 3

8. Bella Hadid

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, geçtiğimiz yıl British GQ tarafından en stil sahibi kadın seçilmişti.

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 4

7. Rihanna

Super Bowl ve Oscar performansıyla gündeme gelen şarkıcı hem kırmızı halı stili hem de hamilelik stiliyle en çok beğenilen isimler arasında.

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 5

6. Selena Gomez

Sosyal medyanın en çok takip edilen ismi olan yıldız, stilisti Kate Young ile kırmızı halıda harikalar yaratmaya devam ediyor.

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 6

5. Prenses Kate Middleton

İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Kate Middleton'ın stili ABD'de de çok ilgi görüyor.

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 7

4. Meghan Markle

Prens Harry ile ABD'ye taşınarak İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Markle, stiliyle en az Middleton kadar beğeniliyor.

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 8

3. Ariana Grande

Grammy ödüllü oyuncu, giydiği dikkat çekici tasarımlar ve kendine has makyajıyla tarzı en çok beğenilen isimlerden.

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 9

2. Taylor Swift

Son albümü 'Midnights' ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, çıktığı dünya turnesi 'Eras Tour' ile gündem olmuştu. Sahne kıyafetleriyle de beğeni toplayan yıldız, kırmızı halıda dikkat çekici bir stile sahip.

Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023) - 10

1. Billie Eilish

Son dönemde yeni sevgilisi Jesse Ruherford birlikteliğiyle gündeme gelen Grammy rekortmeni genç şarkıcı Billie Eilish, kendine has tarzıyla da çok konuşuluyor.

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