Stiliyle en çok beğenilen 10 ünlü isim (2023)

10. Emily Ratajkowski
Özellikle günlük hayattaki stiliyle beğenilen yıldız, 10. sırada yer alıyor.
9. Olivia Rodrigo
"Drivers Licence" şarkısıyla listelerde zirveye yerleşen şarkıcı, punk rock esintili stiliyle çok beğeniliyor.
8. Bella Hadid
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, geçtiğimiz yıl British GQ tarafından en stil sahibi kadın seçilmişti.
7. Rihanna
Super Bowl ve Oscar performansıyla gündeme gelen şarkıcı hem kırmızı halı stili hem de hamilelik stiliyle en çok beğenilen isimler arasında.
6. Selena Gomez
Sosyal medyanın en çok takip edilen ismi olan yıldız, stilisti Kate Young ile kırmızı halıda harikalar yaratmaya devam ediyor.
5. Prenses Kate Middleton
İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Kate Middleton'ın stili ABD'de de çok ilgi görüyor.
4. Meghan Markle
Prens Harry ile ABD'ye taşınarak İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Markle, stiliyle en az Middleton kadar beğeniliyor.
3. Ariana Grande
Grammy ödüllü oyuncu, giydiği dikkat çekici tasarımlar ve kendine has makyajıyla tarzı en çok beğenilen isimlerden.
2. Taylor Swift
Son albümü 'Midnights' ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, çıktığı dünya turnesi 'Eras Tour' ile gündem olmuştu. Sahne kıyafetleriyle de beğeni toplayan yıldız, kırmızı halıda dikkat çekici bir stile sahip.
1. Billie Eilish
Son dönemde yeni sevgilisi Jesse Ruherford birlikteliğiyle gündeme gelen Grammy rekortmeni genç şarkıcı Billie Eilish, kendine has tarzıyla da çok konuşuluyor.