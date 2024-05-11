Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar
Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Zendaya, gerek seçtiği kıyafetler gerek onları taşıma şekliyle adından söz ettiriyor. Son olarak Met Gala'ya damga vuran yıldız oyuncunun stilisti Law Roach, Zendaya'nın hangi markaları giymeyeceğini açıkladı.
Son olarak John Galliano imzalı elbisesiyle Met Gala 2024'e damga vuran Zendaya'nın uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti Law Roach, ünlü oyuncunun giymeyeceği markaları ve bunun nedenini açıkladı.