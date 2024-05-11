Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Zendaya, gerek seçtiği kıyafetler gerek onları taşıma şekliyle adından söz ettiriyor. Son olarak Met Gala'ya damga vuran yıldız oyuncunun stilisti Law Roach, Zendaya'nın hangi markaları giymeyeceğini açıkladı.

Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar - 1

Son olarak John Galliano imzalı elbisesiyle Met Gala 2024'e damga vuran Zendaya'nın uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti Law Roach, ünlü oyuncunun giymeyeceği markaları ve bunun nedenini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar - 2

Cut Room Floor podcast'inde konuşan Law Roach, Zendaya ile 14 yaşından beri birlikte çalıştığından bahsetti.

Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar - 3

"ZENDAYA'YA KIYAFET VERMEDİLER"

YSL, Gucci, Valentino ve Dior'un Zendaya'ya kırmızı halı için kıyafet vermediğini açıklayan Roach, "Onlara yazardım ve hepsi 'Hayır' derdi. Hala da kırmızı halıda bu markalardan bir elbise giymedi" dedi.

Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar - 4

Tek istisnanın Valentino olduğunu anlatan ünlü stilist, Zendaya'nın 2020 yılında bir kampanyaya imza attıktan sonra Valentino giydiğini açıkladı.

Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar - 5

"O MARKALARI HİÇ GİYMEDİ"

Law Roach "Hala Dior'u halının üzerinde hiç giymedi . Halen Chanel'i halıda hiç giymedi . Halen Gucci'yi halı üzerinde hiç giymedi ; herhangi bir baskıda, herhangi bir görünümde, asla. Asla" dedi.

Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar - 6

"BİR KERE 'HAYIR' DERSEN SONSUZA KADAR HAYIR OLACAK"

Ünlü isim sözlerini "Bir kere 'hayır' dersen sonsuza kadar hayır olacak" diyerek Zendaya'ya o markaları giydirmeyeceğinin mesajını da verdi.

Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar - 7

Öte yandan son olarak Challengers filminde hırslı bir tenisçiyi canlandıran Zendaya, filmin basın turu boyunca tenisçilerin kıyafetlerinden ilham alan görünümler tercih etmişti. 

İşte Zendaya'nın tenis temalı kıyafetlerinden biri...

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