Stiliyle gündemden düşmüyor: İşte Zendaya'nın giymeyeceği markalar

"O MARKALARI HİÇ GİYMEDİ"

Law Roach "Hala Dior'u halının üzerinde hiç giymedi . Halen Chanel'i halıda hiç giymedi . Halen Gucci'yi halı üzerinde hiç giymedi ; herhangi bir baskıda, herhangi bir görünümde, asla. Asla" dedi.