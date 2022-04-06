Süper modeller Kim Kardashian'ın markası için bir arada

41 yaşındaki reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, markasını kurmasından bu yana tanıtımını da yapıyor. Gerek kampanya görsellerinde gerekse de sosyal medya paylaşımlarında ürünlerine yer vererek tanıtıyor.

Skims yılın başında değerini iki katına çıkardı. Kardashian, Skims'in büyümesiyle servetini yüzde 50'den fazla artırdı.

Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bazı kaynaklarda 1,2 milyar dolar olarak da yazıldı. Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarında.