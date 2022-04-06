Süper modeller Kim Kardashian'ın markası için bir arada

Haberler - ntv.com.tr | 06.04.2022 - 15:36
Kim Kardashian'ın 2019 yılında çıkardığı vücut şekillendirici markası Skims'in yeni kampanyası için süper modeller bir araya geldi. Dünyaca ünlü eski Victoria's Secret modelleri Tyra Banks, Heidi Klum, Candice Swanepoel ve Alessandra Ambrosio birlikte kamera karşısına geçti.
Süper modeller alt ve üst iç çamaşırı, büstiyer ve mayo korse gibi farklı türlerdeki ürünler için poz verdi. Bu, Skims markasının dünyaca ünlü isimlerle ilk işbirliği değil. Marka, daha önce de Kate Moss ile bir tanıtım kampanyası düzenlemişti.
Banks, Klum, Swanepoel ve Ambrosio, nude tonlardaki vücut şekillendirici ve iç çamaşırlarını şeffaf topuklu ayakkabılarla tamamlayarak tanıttı. Modeller, koleksiyonun doğal renklerini nötral makyajlarıyla sergiledi.
"Fits Everybody" adlın koleksiyonun tanıtım çekimlerini Greg Swales ve Sandy Kim gerçekleştirdi.
41 yaşındaki reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, markasını kurmasından bu yana tanıtımını da yapıyor. Gerek kampanya görsellerinde gerekse de sosyal medya paylaşımlarında ürünlerine yer vererek tanıtıyor.
Skims yılın başında değerini iki katına çıkardı. Kardashian, Skims'in büyümesiyle servetini yüzde 50'den fazla artırdı.
Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bazı kaynaklarda 1,2 milyar dolar olarak da yazıldı. Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarında.
Ocak 2022’de ünlü yıldızın serveti 1,8 milyar dolar olarak güncellendi.
Markanın 2021’deki satışları 275 milyon doları buldu ve marka, 2022’de 400 milyon doları bulmayı hedefliyor. Marka, gelecek yıllarda denizaşırı büyümeye odaklanacak.