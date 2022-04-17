Sürdürülebilir moda, sektörün çevreye verdiği zararları azaltabilir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, özellikle son 15 yılda ortaya çıkan hızlı moda akımı nedeniyle giysi üretimi iki kat artarken bireyler, ürünü eskisinden daha kısa süre kullanmaya başladı ve bir kıyafetin kullanılma süresi yüzde 36 azalarak bir yılın altına indi.

Türkiye'de tekstil geri dönüşüm sektöründe öne çıkan kentlerden biri olan Uşak, sektörün yüzde 72'sine ev sahipliği yaparak olumlu bir örnek oluşturuyor ve sürdürülebilir modanın gerekliliğine ilişkin önemli veriler sunuyor.