Taylor Swift yeni turnesinde Versace imzalı kıyafetleriyle

12 Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcının gardırobunun en dikkat çekici parçalarından biri, mavi ve altın tonlarında bir parıltıya sahip olan kristal işlemeli bodysuit'i.

İnce Versace işlemeleri ve elbisenin ışıltılı tonları, onu Swift'in performansını güzel bir şekilde tamamlayan bir sanat eseri haline getiriyor.