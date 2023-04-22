Taylor Swift yeni turnesinde Versace imzalı kıyafetleriyle

Her zaman şık kıyafetleriyle sahnede beğeni toplayan ünlü şarkıcı Taylor Swift, The Eras Tour adlı turnesinde de şık seçimleriyle dikkat çekiyor.
Swift'in Atelier Versace'ye özel olarak hazırlattığı tasarımları, sahnesinin ayrılmaz bir parçası haline getirdi.
Atelier Versace imzalı Taylor Swift turne kıyafetleri, şarkıcının performansı kadar öne çıkıyor.
12 Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcının gardırobunun en dikkat çekici parçalarından biri, mavi ve altın tonlarında bir parıltıya sahip olan kristal işlemeli bodysuit'i.
İnce Versace işlemeleri ve elbisenin ışıltılı tonları, onu Swift'in performansını güzel bir şekilde tamamlayan bir sanat eseri haline getiriyor.
Markanın öne çıkan diğer bir parçası da siyah kristal payetler ve altın rengi kristal ince çizgilerle süslenmiş kruvaze ceket.
Altın Medusa düğmeleriyle vurgulanan blazer'ın yanı sıra Swift'in aynı derecede etkileyici olan gümüş kruvaze ceketi de turnenin dikkat çekenleri oldu.
Eras Turnesi'nde Swift, kıyafetlerini diz boyu çizmelerle tamamladı ve bu da şıklık faktörünü yükseltti. Çizmeler, kıyafetin ışıltısını mükemmel bir şekilde tamamlayan ışıltılı ve parlak yüzeyiyle öne çıktı.
İtalyan moda evi, yakın zamanda Icons kampanyası için Anne Hathaway ile çalışmıştı.