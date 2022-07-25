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Tescilli milyarder Rihanna güzellik imparatorluğunu genişletiyor

Haberler - ntv.com.tr | 25.07.2022 - 12:16 - Son Güncelleme : 25.07.2022 - 12:22

1,4 milyar dolarlık servetiyle üst üste üçüncü kez Amerika'nın en genç kendi servetini kendi yaratan kadını olan Rihanna, güzellik sektöründeki girişimlerine bir yenisini ekliyor.

Tescilli milyarder Rihanna güzellik imparatorluğunu genişletiyor - 1

Müzisyen kimliğinin yanı sıra milyarder bir girişimci olarak da adından sıkça söz ettiren Rihanna, güzellik sektöründeki hakimiyetini genişletiyor.

Tescilli milyarder Rihanna güzellik imparatorluğunu genişletiyor - 2

MARKA BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Şarkıcının şirketi Roraj Trade, LLC “Fenty Hair" markası için 15 Temmuz'da patent başvurusunda bulundu.

Tescilli milyarder Rihanna güzellik imparatorluğunu genişletiyor - 3

SAÇ AKSESUARLARI SUNUYOR

Yakın zamanda rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan şarkıcının yeni markası Fenty Hair, saç bantları, saç maşaları, peruklar, kurdeleler, tokalar ve saç eklemeleri gibi pek çok aksesuar sunacak.

Tescilli milyarder Rihanna güzellik imparatorluğunu genişletiyor - 4

Şarkıcının yeni markası için heyecanlanan hayranları, sosyal medya paylaşımlarında Fenty Hair'i sabırsızlıkla beklediklerini ve ürünlerin kısa sürede tükeneceğinden emin olduklarını belirtti.

Tescilli milyarder Rihanna güzellik imparatorluğunu genişletiyor - 5

3 MARKASI DAHA VAR

Milyarder şarkıcının, kozmetik ürünleriyle öne çıkan Fenty Beauty, cilt bakım ürünlerinin yer aldığı Fenty Skin ve iç giyim kıyafetleri üreten Savage X Fenty markaları bulunuyor.

Tescilli milyarder Rihanna güzellik imparatorluğunu genişletiyor - 6

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ZİRVEDE

Yıldız şarkıcı Rihanna 1,4 milyar dolarlık servetiyle üst üste üçüncü kez Amerika'nın en genç kendi servetini kendi yaratan kadını olmuştu.

Tescilli milyarder Rihanna güzellik imparatorluğunu genişletiyor - 7

Listenin 40 yaş altı tek milyarderi olarak Rihanna'nın 1,4 milyar dolarlık servetinin bir kısmı müzik kariyerinden bir diğer kısmı da Fenty Beauty, Fenty Skin ve Savage X Fenty olmak üzere üç perakende şirketinden geliyor.

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