The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri
The New York Times, stilini bir araç olarak kullanarak kendini ifade edebilen, günlük yaşam veya kırmızı halı fark etmeksizin her ortamda tarzıyla dikkat çeken ünlü isimleri "Yılın En Stil Sahibi Ünlüleri" listesine dahil etti. İşte 2024 yılında stiliyle öne çıkan ünlüler...
Daniel Craig
"James Bond" rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Daniel Craig moda dünyasına adım attı. Queer filmiyle gündemde olan yıldız, Loewe markası için kamera karşısında geçti.
Oyuncu yeni saç stili ve farklı tarzıyla kırmızı halıda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.