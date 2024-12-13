The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri

The New York Times, stilini bir araç olarak kullanarak kendini ifade edebilen, günlük yaşam veya kırmızı halı fark etmeksizin her ortamda tarzıyla dikkat çeken ünlü isimleri "Yılın En Stil Sahibi Ünlüleri" listesine dahil etti. İşte 2024 yılında stiliyle öne çıkan ünlüler...

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 1

Daniel Craig

"James Bond" rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Daniel Craig moda dünyasına adım attı. Queer filmiyle gündemde olan yıldız, Loewe markası için kamera karşısında geçti.

Oyuncu yeni saç stili ve farklı tarzıyla kırmızı halıda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

N-LIFE HABERLERİ

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 2

Demi Moore

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore son olarak "The Substance" adlı filmde rol aldı.

Performansıyla beğeni toplayan yıldız, stiliyle de adından söz ettirdi.

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 3

Adele

"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas konserlerindeki görünümleriyle stilini bir üst seviyeye taşıdı.

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 4

 Colman Domingo

Emmy ödüllü HBO dizisi Euphoria'da birlikte rol alan ve "Sing Sing" filmiyle Oscar yarışında yer alması beklenen oyuncu, stiliyle beğeni topladı.

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 5

Zendaya

Gişe rekoru kıran Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin yıldızı Zendaya, stilisti Law Roach ile kırmızı halıda inanılmaz görünümler yaratmaya devam etti.

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 6

Chappell Roan

"Good Luck, Babe!" şarkısıyla 2024 yılına damga vuran Roan, kendine has tarzıyla da beğeni kazandı.

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 7

Sandra Hüller

The Zone of Interest ve Anatomy of a Fall filmleriyle geçtiğimize yıla damga vuran oyuncunun zarif ve iddialı stili de tam not aldı.

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 8

Cynthia Erivo ve Ariana Grande

Wcked filminin yıldızları, karakterlerinin giyim tarzından ilham alarak kırmızı halıda şık bir görünüm yakaladı.

Film, yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı'nın kötü cadısı haline gelmesini konu alıyor.

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 9

Beyonce

"Cowboy Carter" adlı albümüyle 2024 yılına damga vuran ve her hareketi gündem olmayı başaran Beyonce, bu yıl da listede!

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 10

Charli XCX

2024 yılında "Brat" albümüyle damga vuran İngiliz şarkıcı, yalnızca şarkılarıyla değil stiliyle de çok konuşuldu.

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 11

Radhika Merchant ve Anant Ambani

Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın günlerce süren kutlamalardaki stili de The New York Times'ın listesine girmeyi başardı.

The New York Times seçti: Dünyanın en stil sahibi ünlüleri - 12

Nicola Coughlan

Bridgerton dizisinin yıldızı her etkinlikte kendine has tarzıyla dikkat çekmeyi başardı.

Listede Tyla, Phyllis Kao, Flavor Flav, Larry David, LeBron James ve Bronny James, Jean Smart, Dylan Bachelet, Apple Martin ve Ayo Edebiri gibi isimler de yer aldı.

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