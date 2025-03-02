Tıkalı gözenekler nasıl açılır? Bu yöntem ciltteki ölü deriyi temizliyor
Herkesin kendine özgü bir cilt tipi vardır ve yüz gözenekleri görünürlük açısından farklılık gösterir. Bazı doğal yöntemler geniş gözeneklerin görünümünü en aza indirmeye yardımcı olabilirken, belirli cilt tipleri için ter, sebum ve UV maruziyeti gibi faktörlerden kaynaklanan görünür şekilde genişlemiş gözenekleri açmak zor olabilir. Özellikle yağ üreten gözenekler, genellikle yaz aylarında gözlemlenen aşırı yağ salgılanması nedeniyle daha belirgin görünebilir.
Tıkalı gözenekler, değişen çevre nedeniyle cildin içinde sıkışan ölü deri hücrelerinin bir sonucudur. Bu gözenekler tıkandığında, beyaz noktalara, siyah noktalara ve daha kötü akneye neden olabilir. Bu gözenekleri sık sık fark ediyorsanız ve cildinize donukluk katıyorsa, o zaman evde büyük yüz gözeneklerini açmak için bu 5 yöntemi kullanın.