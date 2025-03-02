Tıkalı gözenekler nasıl açılır? Bu yöntem ciltteki ölü deriyi temizliyor

Herkesin kendine özgü bir cilt tipi vardır ve yüz gözenekleri görünürlük açısından farklılık gösterir. Bazı doğal yöntemler geniş gözeneklerin görünümünü en aza indirmeye yardımcı olabilirken, belirli cilt tipleri için ter, sebum ve UV maruziyeti gibi faktörlerden kaynaklanan görünür şekilde genişlemiş gözenekleri açmak zor olabilir. Özellikle yağ üreten gözenekler, genellikle yaz aylarında gözlemlenen aşırı yağ salgılanması nedeniyle daha belirgin görünebilir.

Tıkalı gözenekler nasıl açılır? Bu yöntem ciltteki ölü deriyi temizliyor - 1

Tıkalı gözenekler, değişen çevre nedeniyle cildin içinde sıkışan ölü deri hücrelerinin bir sonucudur. Bu gözenekler tıkandığında, beyaz noktalara, siyah noktalara ve daha kötü akneye neden olabilir. Bu gözenekleri sık sık fark ediyorsanız ve cildinize donukluk katıyorsa, o zaman evde büyük yüz gözeneklerini açmak için bu 5 yöntemi kullanın.

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Tıkalı gözenekler nasıl açılır? Bu yöntem ciltteki ölü deriyi temizliyor - 2

GÖZENEK TEMİZLEME

Yapışkanlı ve farklı şekil ve boyutlarda gelen gözenek bantlarını kullanmaya başlayın. Bakterileri, ince tüyleri, ölü deriyi, yağı ve cildinizin yüzeyinde kalan her şeyi temizler. Yapışkan bandı biraz ıslatın ve yüzünüze uygulayın, 10 dakika bekletin ve yavaşça cildinizden soyun. Kalan kalıntıları temizlemek için yüzünüzü ılık suyla durulayın.


Tıkalı gözenekler nasıl açılır? Bu yöntem ciltteki ölü deriyi temizliyor - 3

Bir cilt bakım uzmanı veya dermatolog, gözeneklerin içindeki siyah noktaların içeriğini çıkaran küçük bir metal çıkarma aletiyle bunu gerçekleştirebilir. Bu ayrıca sivilceler üzerinde de yapılır ve evde yapılabilir, ancak işlem ağrılı olabilir. İşlemden sonra sivilceleri önlemek için antibakteriyel veya antiseptik bir solüsyon uygulamayı unutmayın.

Tıkalı gözenekler nasıl açılır? Bu yöntem ciltteki ölü deriyi temizliyor - 4

PEELİNG

Peeling cildi temizler ve gözenekleri tıkayan ölü deri hücrelerini temizler ve mekanik ve kimyasal olmak üzere iki türü vardır. Mekanik seçenekler arasında peelingler, fırçalar ve temizleme bezleri bulunurken, kimyasal peeling bu süreçte yardımcı olan maskeler ve jelleri içerir.

KÖMÜR MASKELERİ

Aktif kömür maskeleri gözeneklerden kir, toksinler ve kirleticileri temizlemeye yardımcı olur. Kömür maskesini uygulayın ve 10 dakika boyunca yüzünüzde tutun. Bazı maskeler kullanım süresi boyunca sertleşir ve kolayca çıkarılabilir. Ancak, diğerlerinin ılık suyla durulanması gerekir. Evde kendin yap kömür yüz maskesi kullanmayın, bunun yerine piyasada bulunan derma tarafından önerilen bir maskeyi tercih edin.

Tıkalı gözenekler nasıl açılır? Bu yöntem ciltteki ölü deriyi temizliyor - 5

BUHAR

Buharlama, bir uzmanın yüzünüze sıcak ve nemli havayı kaynatmak için bir cilt buhar makinesi kullandığı yüz bakımının tipik bir parçasıdır. Bu, zamanla gözenekleri açar ve cildinizin parlamasını ve taze hissetmesini sağlar.

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