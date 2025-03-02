Tıkalı gözenekler nasıl açılır? Bu yöntem ciltteki ölü deriyi temizliyor

PEELİNG

Peeling cildi temizler ve gözenekleri tıkayan ölü deri hücrelerini temizler ve mekanik ve kimyasal olmak üzere iki türü vardır. Mekanik seçenekler arasında peelingler, fırçalar ve temizleme bezleri bulunurken, kimyasal peeling bu süreçte yardımcı olan maskeler ve jelleri içerir.



KÖMÜR MASKELERİ



Aktif kömür maskeleri gözeneklerden kir, toksinler ve kirleticileri temizlemeye yardımcı olur. Kömür maskesini uygulayın ve 10 dakika boyunca yüzünüzde tutun. Bazı maskeler kullanım süresi boyunca sertleşir ve kolayca çıkarılabilir. Ancak, diğerlerinin ılık suyla durulanması gerekir. Evde kendin yap kömür yüz maskesi kullanmayın, bunun yerine piyasada bulunan derma tarafından önerilen bir maskeyi tercih edin.



