Truva'dan ilham alan Arzu Kaprol'dan yaz koleksiyonu

Koleksiyon detayları, insanlığın, kuşun, toprağın, yaprağın, bulutun her an, her hareketinde birbirine nezaketle bağlı olduğu gerçeğine gönderme yapıyor.

Kullanılan kumaşlardan üretim tekniklerine tüm koleksiyon doğanın umut olduğu bir geleceği inşa etme hayaliyle yaratıldı.