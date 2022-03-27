Truva'dan ilham alan Arzu Kaprol'dan yaz koleksiyonu

Haberler | 27.03.2022 - 15:44
Ünlü modacı Arzu Kaprol, H.A.Y.A.L. adını verdiği yeni koleksiyonunu hazırladı. Kaprol’un İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonundaki detaylar ve baskılar, tamamen elde üretilen zanaat teknikleriyle, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki kadınlar tarafından hazırlandı.
Kaprol'un Truva'dan ilhamla hazırladığını söylediği yeni koleksiyonuna ait tüm tasarım ve üretim süreçleri, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde maksimum verimlilik, minimum karbon izi yaratacak şekilde planlandı.
Koleksiyon detayları, insanlığın, kuşun, toprağın, yaprağın, bulutun her an, her hareketinde birbirine nezaketle bağlı olduğu gerçeğine gönderme yapıyor.
Kullanılan kumaşlardan üretim tekniklerine tüm koleksiyon doğanın umut olduğu bir geleceği inşa etme hayaliyle yaratıldı.
Nötr tonların naifliğinin canlı renklerle birleştiği koleksiyonda, enerjik tonlar, belirgin pasteller, gün ışığının parlaklığın yansıtan alternatifler yer alıyor.
Koleksiyonda yer alan kaftanlar, ince vual, ham pamuk ve ipek kullanılarak tasarlandı.
El baskıları, geleneksel ahşap kalıplarla, sosyal sürdürülebilirlik çerçevesinde üretilen malzemelerle uygulandı.
Yaşayan ve yaşatan renkler, formlar İlkbahar/Yaz 2022 kaftan koleksiyonunun öne çıkan özelliklerinden.