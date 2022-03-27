Truva'dan ilham alan Arzu Kaprol'dan yaz koleksiyonu

Haberler | 27.03.2022 - 15:44

Türkiye'nin ilk mağazalaşan tasarımcıları arasında yer alan Arzu Kaprol’un H.A.Y.A.L. İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonu, ilhamını Truva’dan alıyor. Kaprol’un coşkulu ve renkli yeni koleksiyonu ilkbahar ve yaz aylarının naifliğini yansıtıyor.

Truva'dan ilham alan Arzu Kaprol'dan yaz koleksiyonu - 1

Ünlü modacı Arzu KaprolH.A.Y.A.L. adını verdiği yeni koleksiyonunu hazırladı. Kaprol’un İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonundaki detaylar ve baskılar, tamamen elde üretilen zanaat teknikleriyle, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki kadınlar tarafından hazırlandı.

Truva'dan ilham alan Arzu Kaprol'dan yaz koleksiyonu - 2

Kaprol'un Truva'dan ilhamla hazırladığını söylediği yeni koleksiyonuna ait tüm tasarım ve üretim süreçleri, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde maksimum verimlilik, minimum karbon izi yaratacak şekilde planlandı.

Truva'dan ilham alan Arzu Kaprol'dan yaz koleksiyonu - 3

Koleksiyon detayları, insanlığın, kuşun, toprağın, yaprağın, bulutun her an, her hareketinde birbirine nezaketle bağlı olduğu gerçeğine gönderme yapıyor.  

Kullanılan kumaşlardan üretim tekniklerine tüm koleksiyon doğanın umut olduğu bir geleceği inşa etme hayaliyle yaratıldı.

Truva'dan ilham alan Arzu Kaprol'dan yaz koleksiyonu - 4

CANLI RENKLER, BELİRGİN PASTELLER VE EL BASKILARI

Nötr tonların naifliğinin canlı renklerle birleştiği koleksiyonda, enerjik tonlar, belirgin pasteller, gün ışığının parlaklığın yansıtan alternatifler yer alıyor.

Koleksiyonda yer alan kaftanlar, ince vual, ham pamuk ve ipek kullanılarak tasarlandı.

Truva'dan ilham alan Arzu Kaprol'dan yaz koleksiyonu - 5

El baskıları, geleneksel ahşap kalıplarla, sosyal sürdürülebilirlik çerçevesinde üretilen malzemelerle uygulandı.

Yaşayan ve yaşatan renkler, formlar İlkbahar/Yaz 2022 kaftan koleksiyonunun öne çıkan özelliklerinden.

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