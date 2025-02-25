Turkish Delight makyajı nedir? Türkan Şoray sayesinde sosyal medyada viral oldu

TURKISH DELIGHT MAKYAJI NEDİR?

Turkish Delight makyajı, özellikle pembe, şeftali ve gül kurusu gibi sıcak ve pastel tonların kullanıldığı, taze ve aydınlık bir görünüm vadediyor. Genellikle yumuşak geçişler, ışıltılı dokular ve doğal bir ışıltı ön planda.

Bu makyaj stili, hem günlük kullanıma hem de romantik bir akşam görünümüne uyum sağlayacaktır.