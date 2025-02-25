Turkish Delight makyajı nedir? Türkan Şoray sayesinde sosyal medyada viral oldu

Son günlerde sosyal medyada popülerleşen Turkish Delight (Türk lokumu) makyajı, "Sultan" olarak anılan Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan makyajından ilhamla ortaya çıktı . İşte Turkish Delight makyajına dair merak edilenler...

Turkish Delight makyajı nedir? Türkan Şoray sayesinde sosyal medyada viral oldu - 1

GÖZLER ÖN PLANDA

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın makyajı şu sıralar sosyal medyada oldukça popüler. Usta oyuncunun filmlerinde sık sık gördüğümüz göz makyajı bir süredir makyajseverlerin gözdesi oldu.

Sosyal medyada viral olan bu nostaljik makyaj, özellikle göz makyajına odaklanıyor. Sürme ile belirginleştirilen gözler, belirgin kaşlar, uzun kirpikler bu makyajın olmazsa olmazı.

N-LIFE HABERLERİ

Turkish Delight makyajı nedir? Türkan Şoray sayesinde sosyal medyada viral oldu - 2

TURKISH DELIGHT MAKYAJI NEDİR?

Turkish Delight makyajı, özellikle pembe, şeftali ve gül kurusu gibi sıcak ve pastel tonların kullanıldığı, taze ve aydınlık bir görünüm vadediyor. Genellikle yumuşak geçişler, ışıltılı dokular ve doğal bir ışıltı ön planda.

Bu makyaj stili, hem günlük kullanıma hem de romantik bir akşam görünümüne uyum sağlayacaktır.

Turkish Delight makyajı nedir? Türkan Şoray sayesinde sosyal medyada viral oldu - 3

TURKISH DELIGHT MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Nemli ve doğal bir bitişe sahip, aydınlık ten makyajı ile işe başlayın. “Glass skin” efekti yaratmak için hafif fondötenler ve aydınlatıcılar kullanabilirsiniz.

Turkish Delight makyajı nedir? Türkan Şoray sayesinde sosyal medyada viral oldu - 4

Gözlerinizde pembe, şeftali tonlarında farları kullanabilir, yumuşak eyeliner ve hacim veren maskara ile göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Şeftali veya pembe tonlarında allıklar bu makyaj için vazgeçilmez. Allık, yanakların elmacık kemiklerinden şakaklara doğru uygulanarak doğal bir kızarıklık efekti yaratılabilir.

Parlak veya saten bitişli, nude-pembe veya şeftali tonlarındaki rujlarla makyajınızı tamamlayabilrsiniz.

Turkish Delight makyajı nedir? Türkan Şoray sayesinde sosyal medyada viral oldu - 5

Aydınlatıcı ile son dokunuşu yapabilir, özellikle elmacık kemikleri, burun ucu ve dudak üstünü belirginleştirebilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER