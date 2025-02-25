Turkish Delight makyajı nedir? Türkan Şoray sayesinde sosyal medyada viral oldu
Son günlerde sosyal medyada popülerleşen Turkish Delight (Türk lokumu) makyajı, "Sultan" olarak anılan Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan makyajından ilhamla ortaya çıktı . İşte Turkish Delight makyajına dair merak edilenler...
GÖZLER ÖN PLANDA
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın makyajı şu sıralar sosyal medyada oldukça popüler. Usta oyuncunun filmlerinde sık sık gördüğümüz göz makyajı bir süredir makyajseverlerin gözdesi oldu.
Sosyal medyada viral olan bu nostaljik makyaj, özellikle göz makyajına odaklanıyor. Sürme ile belirginleştirilen gözler, belirgin kaşlar, uzun kirpikler bu makyajın olmazsa olmazı.