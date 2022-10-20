Ultra ince modeller podyumlara geri döndü

Son yıllarda podyumlarda büyük bir değişim yaşandı. ‘Vücut olumlama’ akımının bir yansıması olarak podyumlarda artık yalnızca aşırı zayıf ve uzun modeller yürümüyordu. Her beden ve etnik kökenden modeller defilelerde boy göstermeye başlamıştı.
Daily Mail’e konuşan eski bir moda editörü Liz Jones ise bu değişimin büyük bir yalan olduğu kanaatinde. İngiliz asıllı editör, son dönemde podyuma çıkan modellerin “toplama kampından çıkmış gibi” göründüğünü ve kemiklerinin sayıldığını belirtti.
Jones, özellikle 2022 yılında boy gösteren modellerin son 10 yılda podyumda yürüyen en ‘ince’ bedenlere sahip kadınlar olduğunu öne sürdü.Milano Moda Haftası’nda sunulan koleksiyonları izleyen editör, karşılaştığı görüntüler karşısında şok olduğunu ve kadınların nasıl görünmesine dair çok yanlış bir imajın yaratıldığını öne sürdü
Sunday Times yazarı Camilla Long’un da kendisine katıldığını belirten editör, ‘ultra zayıf’ kadınların sağlıklı bir görüntü sunduğu algısının güçlenmesinden korktuğunu söyledi.
Tasarımcıların bu tip bedenleri tüm dünyanın izlediği defilelere çıkarak umursamaz davrandığını belirtiliyor. Elbette bazı kadınların bu bedenlerde doğmuş olduğu gerçeği de göz ardı edilmemeli.
Hayatı boyunca zayıf olan ve kilo almayan kadınlar olduğu kadar, toplumsal normlara uymak ve güzel görünmek için zayıflamaya çalışan bir kesim de bulunuyor. Podyuma çıkan Kendall Jenner, Bella Hadid veya Irina Shayk gibi ünlü modellere özenen pek çok kadın, güzelliğin zayıf bir bedenden geçtiğine inanıyor.
SOSYAL MEDYA DA ETKİLİ
Yapılan bazı araştırmalara göre, anoreksiyaya yakalananların sayısı 2007 yılında yüzde 6 iken bu oran 2020 yılında yüzde 16’ya ulaştı. Elbette yalnızca moda haftaları değil sosyal medyanın da beden algısında önemli bir yeri var. TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında ‘model gibi olmak’ üzerine pek çok içerik, kadınların güzellik algısını olumsuz anlamda etkiliyor.