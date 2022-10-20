Ultra ince modeller podyumlara geri döndü

Son yıllarda podyumlarda büyük bir değişim yaşandı. ‘Vücut olumlama’ akımının bir yansıması olarak podyumlarda artık yalnızca aşırı zayıf ve uzun modeller yürümüyordu. Her beden ve etnik kökenden modeller defilelerde boy göstermeye başlamıştı.

Daily Mail’e konuşan eski bir moda editörü Liz Jones ise bu değişimin büyük bir yalan olduğu kanaatinde. İngiliz asıllı editör, son dönemde podyuma çıkan modellerin “toplama kampından çıkmış gibi” göründüğünü ve kemiklerinin sayıldığını belirtti.