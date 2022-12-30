Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi

Moda dünyasının önemli isimlerinde tasarımcı Vivienne Westwood, 81 yaşında hayatını kaybetti. Adını taşıyan markası tarafından yapılan açıklama Westwood’un huzur içerisinde Londra’da ailesi yanındayken yaşamını yitirdiği belirtildi.
Westwood’un kendisi gibi tasarımcı olan eşi Andreas Kronthaler, Westwood'un ölümünün ardından “Kalbimdeki Vivienne ile devam edeceğim. Sonuna kadar çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
Küresel iklim krizine karşı duyarlılığı ve barış yanlısı tutumuyla bilinen ünlü tasarımcıya 1992’de Kraliçe Elizabeth tarafından onur madalyası takdim edilmişti. Fakat Buckingham Sarayı’na iç çamaşırı giymeden giden tasarımcı uzun süre gündem olmuştu.
The Sex Pistols gibi ünlü rock gruplarını giydiren İngiliz tasarımcı, 70’li yıllarda punk ve yeni dalga stilinin doğmasına neden olmuş ve moda dünyasının en önemli isimleri arasına adını yazdırmıştı.
Moda sektörüne katkılarından dolayı Westwood'a 2006 yılında İngiltere'de "Dame" unvanı verildi.
Tasarımcı, sloganlı tişörtleri, cinsiyetsiz tasarımları ve gündem olaylarına karşı verdiği eleştirel tepkileriyle biliniyor.
Westwood, 2020’de Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD'ye iade davası sırasında da Assange'a destek verdi. Tasarımcı, Assange'ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenlemişti.
İşte Vivienne Westwood'un öne çıkan tasarımları...
Rihanna
Irina Shayk
Blake Lively
Zendaya