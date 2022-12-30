Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi

Kendine has tasarımlarıyla moda dünyasına yön veren İngilz moda tasarımcısı Vivienne Westwood, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 1

Moda dünyasının önemli isimlerinde tasarımcı Vivienne Westwood, 81 yaşında hayatını kaybetti. Adını taşıyan markası tarafından yapılan açıklama Westwood’un huzur içerisinde Londra’da ailesi yanındayken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 2

Westwood’un kendisi gibi tasarımcı olan eşi Andreas Kronthaler, Westwood'un ölümünün ardından “Kalbimdeki Vivienne ile devam edeceğim. Sonuna kadar çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 3

KRALİÇE'DEN ONUR MADALYASI

Küresel iklim krizine karşı duyarlılığı ve barış yanlısı tutumuyla bilinen ünlü tasarımcıya 1992’de Kraliçe Elizabeth tarafından onur madalyası takdim edilmişti. Fakat Buckingham Sarayı’na iç çamaşırı giymeden giden tasarımcı uzun süre gündem olmuştu.

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 4

The Sex Pistols gibi ünlü rock gruplarını giydiren İngiliz tasarımcı, 70’li yıllarda punk ve yeni dalga stilinin doğmasına neden olmuş ve moda dünyasının en önemli isimleri arasına adını yazdırmıştı.

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 5

Moda sektörüne katkılarından dolayı Westwood'a 2006 yılında İngiltere'de "Dame" unvanı verildi.

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 6

Tasarımcı,  sloganlı tişörtleri, cinsiyetsiz tasarımları ve gündem olaylarına karşı verdiği eleştirel tepkileriyle biliniyor.

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 7

Westwood, 2020’de Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD'ye iade davası sırasında da Assange'a destek verdi. Tasarımcı, Assange'ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenlemişti.

İşte Vivienne Westwood'un öne çıkan tasarımları...

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 8

Rihanna

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 9

Irina Shayk

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 10

Blake Lively

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 11

Zendaya

Ünlü İngiliz modacı Vivienne Westwood yaşamını yitirdi - 12

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