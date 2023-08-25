Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada
Oyuncular Elle Fanning ve Eva Green ile şarkıcı Yseult ve modeller Naomi Campbell, Liu Wen ve Karolina Spakowski, Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir araya geldi.
Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası moda, müzik ve sinema yıldızlarıyla dolu bir kadroyla ortaya çıktı.
Kampanyanın yüzleri ünlü oyuncular Elle Fanning ve Eva Green ile şarkıcı Yseult ve modeller Naomi Campbell, Liu Wen ve Karolina Spakowski oldu.