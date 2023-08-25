Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada

Oyuncular Elle Fanning ve Eva Green ile şarkıcı Yseult ve modeller Naomi Campbell, Liu Wen ve Karolina Spakowski, Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir araya geldi.

Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 1

Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası moda, müzik ve sinema yıldızlarıyla dolu bir kadroyla ortaya çıktı.

Kampanyanın yüzleri ünlü oyuncular Elle Fanning ve Eva Green ile şarkıcı Yseult ve modeller Naomi Campbell, Liu Wen ve Karolina Spakowski oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 2

Fotoğrafçı David Sims'in yakaladığı stüdyo görüntüleri, Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar koleksiyonunun zenginliğini gözler önüne seriyor. 

Koleksiyonda keskin kesimli pantolonlardan yırtık detaylı cesur elbiselere ve gösterişli tulumlara kadar geniş bir model yelpazesi yer alıyor. 

Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 3

Elle Fanning, Alexander McQueen'in 2023 sonbahar sezonu için moda dünyasında iz bırakmaya devam ediyor. Kampanyada, bir fotoğrafta pantolon ve kravat, diğerinde ise dekolteli, işlemeli dikkat çekici bir elbise giyiyor. Zaten Cartier elçisi olarak öne çıkan bir moda figürü olan sanatçı, bu çekimlerde en dikkat çeken isimlerden biri oluyor. 

Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 4

Koleksiyona kendi yeteneğini katan ikonik süper model Naomi Campbell, Alexander McQueen'in yaratıcı direktörü Sarah Burton'ın cesur vizyonunu yansıyan koleksiyonu kusursuz bir şekilde yansıtıyor.

Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 5

Ünlü oyuncu Eva Green de Alexander McQueen kampanyasında kendine has duruşunu sergiliyor. Bir fotoğrafta ince çizgili bir pantolon ve kravat, diğer fotoğrafta ise ışıltılı bir elbise ve bilek boyu çizmelerle markanın cüretkar zarafetini temsil ediyor.

Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 6
Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 7
Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 8
Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 9
Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada - 10
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