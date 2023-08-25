Ünlü isimler Alexander McQueen'in 2023 Sonbahar-Kış kampanyası için bir arada

Elle Fanning, Alexander McQueen'in 2023 sonbahar sezonu için moda dünyasında iz bırakmaya devam ediyor. Kampanyada, bir fotoğrafta pantolon ve kravat, diğerinde ise dekolteli, işlemeli dikkat çekici bir elbise giyiyor. Zaten Cartier elçisi olarak öne çıkan bir moda figürü olan sanatçı, bu çekimlerde en dikkat çeken isimlerden biri oluyor.