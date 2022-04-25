Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 09:51

Tek renk oje sürüp çıktığınız o günler artık geride kaldı. Birbirinden farklı desenlerin ve renklerin süslediği eğlenceli tırnaklar bu sezon çok revaçta. Siz de ünlü isimlerin tırnak görünümlerinde ilham alın...

Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları - 1

RENGARENK

Rengarenk tırnak severlerin bayılacağı bu görünüm, oldukça eğlenceli bir stil sunuyor. Tırnak uçlarını farklı renklerde kullanabilir, her tırnağı değişik renklere boyayabilirsiniz.

(Gigi Hadid)

Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları - 2

NEON YEŞİLİ

Özelikle bronz tenlerin mutlaka şans vermesi gereken neon yeşili tırnaklar, tüm ilginin üzerinizde toplanmasını sağlayacak.

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Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları - 3

HER BİRİ FARKLI

Amerikalı genç şarkıcının eğlenceli görünümü, kısa tırnakların kullanımı için size ilham olabilir. Her tırnakta farklı bir desen ve renk kullanarak yaratıcılığı zorlayabilirsiniz.

(Grace Gaustad)

Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları - 4

DOĞALDAN YANA

Sezon trendleri arasında elbette doğal tırnak görünümlerine de yer var. İyi yapılmış bir manikür ve parlak görünüm veren ‘top coat’ ile doğal tırnaklara sahip olabilirsiniz.

(Lily Aldridge)

Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları - 5

UZUN VE SİVRİ

Göz makyajını tırnaklarıyla aynı tonda kullanan ünlü şarkıcı, sivri uçlu uzun tırnak trendinin bu sezon da yükselişte olduğunu gösteriyor. Her yerde görmeye başladığımız neon pembesi tırnaklar mat bir bitişe sahip.

(Camila Cabello)

Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları - 6

DAMA DESENLERİ

Dama desenini kullanarak elde edebileceğiniz bu tırnak sanatı, uygulaması zor gibi görünse de birkaç ufak tüyoyla eğlenceli bir görünüme ulaşmanıza yardımcı olacak.

(Maude Apatow)

Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları - 7

ÇİÇEK MOTİFİ

Baharın yüksek enerjisini tırnaklarına taşıyan Lopez, çiçek motiflerinin işlendiği tırnaklarıyla sevimli bir görünüm yakalıyor.

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Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları - 8

DRAMATİK

Siyah üzerine zincir motiflerinin işlendiği bu tırnak görünümünü, orta uzunluktaki tırnaklarda deneyebilirsiniz.

(Dua Lipa)

Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları - 9

Ten rengiyle neredeyse bütünleşen bu görünüme nude tonlardaki bir oje ve parlaklık veren şeffaf oje ile ulaşabilirsiniz.

(Bella Hadid)

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