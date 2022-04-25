Ünlü isimlerden tırnak sanatı ilhamları

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 09:51
Rengarenk tırnak severlerin bayılacağı bu görünüm, oldukça eğlenceli bir stil sunuyor. Tırnak uçlarını farklı renklerde kullanabilir, her tırnağı değişik renklere boyayabilirsiniz.
(Gigi Hadid)
Özelikle bronz tenlerin mutlaka şans vermesi gereken neon yeşili tırnaklar, tüm ilginin üzerinizde toplanmasını sağlayacak.
Amerikalı genç şarkıcının eğlenceli görünümü, kısa tırnakların kullanımı için size ilham olabilir. Her tırnakta farklı bir desen ve renk kullanarak yaratıcılığı zorlayabilirsiniz.
(Grace Gaustad)
Sezon trendleri arasında elbette doğal tırnak görünümlerine de yer var. İyi yapılmış bir manikür ve parlak görünüm veren ‘top coat’ ile doğal tırnaklara sahip olabilirsiniz.
(Lily Aldridge)
Göz makyajını tırnaklarıyla aynı tonda kullanan ünlü şarkıcı, sivri uçlu uzun tırnak trendinin bu sezon da yükselişte olduğunu gösteriyor. Her yerde görmeye başladığımız neon pembesi tırnaklar mat bir bitişe sahip.(Camila Cabello)
Dama desenini kullanarak elde edebileceğiniz bu tırnak sanatı, uygulaması zor gibi görünse de birkaç ufak tüyoyla eğlenceli bir görünüme ulaşmanıza yardımcı olacak.
(Maude Apatow)
Baharın yüksek enerjisini tırnaklarına taşıyan Lopez, çiçek motiflerinin işlendiği tırnaklarıyla sevimli bir görünüm yakalıyor.
Siyah üzerine zincir motiflerinin işlendiği bu tırnak görünümünü, orta uzunluktaki tırnaklarda deneyebilirsiniz.
(Dua Lipa)
Ten rengiyle neredeyse bütünleşen bu görünüme nude tonlardaki bir oje ve parlaklık veren şeffaf oje ile ulaşabilirsiniz.
(Bella Hadid)