Ünlü isimlerin yeniden trend haline getirdiği o parçalar

Haberler - ntv.com.tr | 26.03.2022 - 17:51
Jennifer Lopez'in 2021 yılında Met Gala'da tercih ettiği Ralph Lauren imzalı bu stili bizi 2000'li yılların başına götürüyor. Milenyumun ilk yıllarında trend olan kovboy modasını geri getiren bu görünüm, western (vahşi batı) kültürüne göndermede bulunan eyer detaylarıyla kovboy modasını kırmızı halıya taşıyor.
18. yüzyılda ortaya çıkan uzun eldivenler, diğer bir deyişle opera eldivenleri, dönem kadınlarının stilinin vazgeçilmez bir parçasıydı. Hollywood'ta Marilyn Monroe ile ikonikleşen eldivenler, günümüz pop starlarının da tercihi. Grammy'ye katılan Ariana Grande, Vera Wang markalı elbisesini uzun vintage eldivenlerle kombinlemişti.
Kendine has tarzıyla kendinden sıkça söz ettiren Harry Styles, 70'lerin stilini kırmızı halıda en iyi uygulayan isimlerden. Genç oyuncu, kısa ceketi, bol kesim pantolonları ve hafif topuklu botlarıyla 70'ler stilinin en iyi temsilcilerinden
Şapkalar, stilinizi tamamlamak için kullanabileceğiniz harika bir aksesuar. Eski zamanlarda balıkçı ve çiftçilerin giydiği kova şeklindeki şapkalar, son yıllarda sokak modasında çok popüler oldu. Billie Eilish, Rihanna ve Kaia Gerber gibi isimler günlük hayatında sık sık bu model şapkayı kullanıyor.
Cüretkar bir tarz arayışındaysanız Gigi Hadid'in tüm vücudu saran tulumundan ilham alabilirsiniz. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan tulumlar, Kedi Kadın karakteriyle popüler kültürde de sıkça yer alıyor. Tulumlar şimdilerde Kim Kardashian, Gigi Hadid ve Miley Cyrus gibi isimlerin kırmızı halıda vazgeçilmezi.
Yüksel bel, mom jeans, boyfriend jeans veya boru paça... Piyasadaki pantolon çeşitlerine rakip olarak geri dönüş yapan düşük bel pantolonlar,
2000'li yıllardan günümüze taşınıyor. Kimilerinin çok da sevmediği bu trend, kırmızı halıya ve yüksek modaya çoktan hakim oldu gibi görünüyor.
60'lı yıllarda oldukça popüler olan küçük çerçeveli gözlükler, 90'lı yıllarda Matrix etkisiyle uzun bir süre dönem stiline hakim olmuştu. Bella Hadid, Beyoncé, and Zoë Kravitz gibi yıldızlar, küçük gözlükleriyle minimal bir stil yakalıyor.
Lady Gaga'nın üzerine oldukça büyük gelen bu takımı, 90'lı yılların tarzını günümüze geri getiriyor. Vatkalı ceketler ve bol kesim pantolonlar ile erkek stiline de göz kırpan Gaga, eski bir trendi modern bir şekilde yeniden yorumluyor.