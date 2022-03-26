Ünlü isimlerin yeniden trend haline getirdiği o parçalar

BUCKET (KOVA) ŞAPKA

Şapkalar, stilinizi tamamlamak için kullanabileceğiniz harika bir aksesuar. Eski zamanlarda balıkçı ve çiftçilerin giydiği kova şeklindeki şapkalar, son yıllarda sokak modasında çok popüler oldu. Billie Eilish, Rihanna ve Kaia Gerber gibi isimler günlük hayatında sık sık bu model şapkayı kullanıyor.