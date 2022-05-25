Ünlü modeller Victoria's Secret'ın yaz koleksiyonunu tanıttı

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 14:20
Ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret, Dream Angels adını verdiği yeni yaz koleksiyonunu tanıttı. Kampanyada ünlü modeller Hailey Bieber, Mayowa Nicholas ve Grace Elizabeth yer aldı.
Fotoğraf çekimini Zoey Grossman ve Oliver Pearch Hadlee'nin gerçekleştirdiği yeni koleksiyonda iç çamaşırlarının yanı sıra yeni sezon bikiniler de bulunuyor.
Bieber, Dream Angels Wicked koleksiyonundan astarsız balkonet sutyen ve hipster tangayı tanıttı.
Yeni mayo koleksiyonunda pek çok parçanın üzerinde lezzetli limonlar ve çiçekler işlenmesi dikkat çekiyor.
Fotoğraf çekiminin yanı sıra üç model ayrıca 'Taze Reçeller' adlı reklam filmi için de Yumi Nu, Adut Akech ve Bella Hadid ile birlikte kamera karşısına geçti.