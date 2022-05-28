Ünlü yıldızlar Bulgari'nin kampanyasında buluştu

Bulgari, yeni marka yüzü Anne Hathaway ile ‘Beklenmedik Harikalar’ adını verdiği yeni kampanyası için işbirliği yaptı. Lüks mücevher devinin yeni koleksiyon tanıtımında yer alan tek isim Hathaway değil.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya, K-pop grubu Blackpink üyesi Lisa ve ünlü Hint oyuncu Priyanka Chopra da göz alıcı mücevherlerin tanıtımında yer aldı.