Ünlü yıldızlar Bulgari'nin kampanyasında buluştu

Haberler - ntv.com.tr | 28.05.2022 - 09:08

Dev mücevher markası Bulgari, marka yüzü olan Anne Hathaway'in yanı sıra Zendaya, Blacpink grubu üyesi Lisa ve Priyanka Chopra'yı 2022 koleksiyonunun tanıtımında bir araya getirdi.

Ünlü yıldızlar Bulgari'nin kampanyasında buluştu - 1

Bulgari, yeni marka yüzü Anne Hathaway ile ‘Beklenmedik Harikalar’ adını verdiği yeni kampanyası için işbirliği yaptı. Lüks mücevher devinin yeni koleksiyon tanıtımında yer alan tek isim Hathaway değil.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya, K-pop grubu Blackpink üyesi Lisa ve ünlü Hint oyuncu Priyanka Chopra da göz alıcı mücevherlerin tanıtımında yer aldı.

Ünlü yıldızlar Bulgari'nin kampanyasında buluştu - 2

Dan Jackson ve Chris Colls’un çektiği portrelerin her biri, ünlü yıldızların özgün kişiliklerinden yansımalara sahip.

Anne Hathaway, ışıltılı zümrütlerin yer aldığı Paris'e Saygı kolyesini takarken kendine özgü gülümsemesini sergiledi.

Ünlü yıldızlar Bulgari'nin kampanyasında buluştu - 3

K-Pop yıldızı Lisa, Bulgari'nin B.Zero1 koleksiyonundan parçalarla poz verdi.

Ünlü yıldızlar Bulgari'nin kampanyasında buluştu - 4

Zendaya, göz kamaştırıcı yaka şeklinde bir gerdanlığı üzerinde taşıdı.

Ünlü yıldızlar Bulgari'nin kampanyasında buluştu - 5

REKLAM FİLMİ ROMA'DA ÇEKİLDİ

Priyanka Chopra, High Jewellery koleksiyonundan ve Serpenti koleksiyonundan tasarımlar sergiledi.

Başrollerini Zendaya ve Anne Hathaway'in paylaştığı ‘Beklenmedik Harikalar’ adlı reklam filminde Akademi Ödüllü yönetmen Paolo Sorrentino kameranın başına geçti. Roma'da çekilen filmde ikili, zarif tasarımlarla dans ederken görülüyor.

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