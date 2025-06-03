Uzmanı uyardı: Kırışıklık ve ince çizgilerin nedeni

Güzellik ve cilt bakımı sektöründe her yıl milyarlarca dolar harcanırken, birçok kişi cilt gençliğini korumanın yollarını arıyor. Ancak uzmanlara göre, farkında olmadan yapılan bazı günlük alışkanlıklar, yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor. Bunların başında ise pipetle su içmek geliyor.

Uzmanı uyardı: Kırışıklık ve ince çizgilerin nedeni - 1

Dr. Kate Jameson, sık sık pipet veya ağızlık kullanmanın, dudak çevresinde “sigara çizgileri” olarak bilinen ince kırışıklıkların oluşumuna yol açabileceğini söylüyor. Dr. Jameson’a göre bu hareket, sigara içerken yapılan dudak büzme hareketine benzer kas kasılmalarına neden olarak zamanla kalıcı izler bırakabiliyor.


N-LIFE HABERLERİ

Uzmanı uyardı: Kırışıklık ve ince çizgilerin nedeni - 2

“Birçok kişi cilt bakımına ciddi yatırımlar yapıyor ancak günlük alışkanlıklarıyla farkında olmadan yaşlanma sürecini tetikliyor,” diyen Jameson, pipet bazlı şişelerin düzenli kullanımının perioral çizgileri derinleştirebileceğine dikkat çekti.


Uzmanı uyardı: Kırışıklık ve ince çizgilerin nedeni - 3

Her ne kadar ara sıra pipet kullanımı ciddi bir zarar oluşturmasa da, uzun vadeli ve sık tekrar eden kullanımın özellikle ince cilde sahip kişilerde kolajen kaybını hızlandırabileceği belirtiliyor. Kolajen ve elastin, cildin esnekliğini ve nemini koruyan temel proteinler. Ancak 20 yaşından sonra vücut bu proteinleri her yıl yaklaşık yüzde 1 daha az üretiyor.

Dr. Jameson, dudak çevresindeki derinin vücudun en ince ve hassas bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu alanda erken yaşlanma belirtilerinin daha kolay ortaya çıktığını ifade ediyor.


Uzmanı uyardı: Kırışıklık ve ince çizgilerin nedeni - 4

NE YAPMALI?

Uzmanlara göre pipetli şişeler yerine açık bardaktan su içmek, bu olumsuz etkiyi azaltabilir. Ayrıca dudak çevresine SPF içeren nemlendiriciler uygulamak ve hyaluronik asit bazlı ürünlerle cildi desteklemek öneriliyor. Daha ileri seviyedeki kırışıklıklar için ise retinol içeren ürünler, lazer tedavileri ya da dermal dolgular gibi klinik uygulamalar devreye girebiliyor.


Uzmanı uyardı: Kırışıklık ve ince çizgilerin nedeni - 5

Öte yandan, tekrarlayan yüz ifadeleri, müzik aletleri çalmak (flüt, mızıka gibi) ve sigara kullanımı da benzer etkiler yaratabiliyor. Özellikle sigara içenlerde, dudak bölgesinde ağızdan iki yana doğru uzanan dikey çizgiler yaygın olarak gözlemleniyor.


Uzmanı uyardı: Kırışıklık ve ince çizgilerin nedeni - 6

Dr. Jameson, “Cildinizin sağlığı için bol su içmek önemli ama içme şekliniz de en az miktarı kadar önemli. Gün boyu pipetli şişe kullanıyorsanız, yaşlanma belirtilerini geciktirmek adına bu alışkanlığı gözden geçirmeniz faydalı olur,” sözleriyle uyarıda bulunuyor.

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