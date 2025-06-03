Uzmanı uyardı: Kırışıklık ve ince çizgilerin nedeni

Her ne kadar ara sıra pipet kullanımı ciddi bir zarar oluşturmasa da, uzun vadeli ve sık tekrar eden kullanımın özellikle ince cilde sahip kişilerde kolajen kaybını hızlandırabileceği belirtiliyor. Kolajen ve elastin, cildin esnekliğini ve nemini koruyan temel proteinler. Ancak 20 yaşından sonra vücut bu proteinleri her yıl yaklaşık yüzde 1 daha az üretiyor.



Dr. Jameson, dudak çevresindeki derinin vücudun en ince ve hassas bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu alanda erken yaşlanma belirtilerinin daha kolay ortaya çıktığını ifade ediyor.





