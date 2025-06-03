Uzmanı uyardı: Kırışıklık ve ince çizgilerin nedeni
Güzellik ve cilt bakımı sektöründe her yıl milyarlarca dolar harcanırken, birçok kişi cilt gençliğini korumanın yollarını arıyor. Ancak uzmanlara göre, farkında olmadan yapılan bazı günlük alışkanlıklar, yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor. Bunların başında ise pipetle su içmek geliyor.
Dr. Kate Jameson, sık sık pipet veya ağızlık kullanmanın, dudak çevresinde “sigara çizgileri” olarak bilinen ince kırışıklıkların oluşumuna yol açabileceğini söylüyor. Dr. Jameson’a göre bu hareket, sigara içerken yapılan dudak büzme hareketine benzer kas kasılmalarına neden olarak zamanla kalıcı izler bırakabiliyor.