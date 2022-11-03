Uzun ömürlü bir gardıroba sahip olmak için yapmanız gerekenler

ONARIN

Kıyafetinizin başına bir şey geldiğinde ondan hemen vazgeçmeyin. Eğer devamlı gittiğiniz bir terzi yoksa küçük tamirleri kendiniz yapın ya da bir yakınınızdan yardım alın. Bu sayede sevdiğiniz kıyafetleri devamlı giyebilir ve yenileriyle değiştirmek zorunda kalmazsınız.