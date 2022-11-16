Valentina Sampaio moda devi Giorgio Armani'nin Noel kampanyasında

İtalyan moda devi Giorgio Armani'nin yeni kampanyasında ünlü model Valentina Sampaio yer aldı. Victoria's Secret'ın ilk açık transeksüel modeli olarak tanınan 25 yaşındaki Sampaio, Armani Beauty'nin tanıtım elçisi olarak görevli. Brezilyalı model, Noel reklam kampanyası için Bruno+Nico'nun objektifine poz verdi.