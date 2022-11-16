Valentina Sampaio moda devi Giorgio Armani'nin Noel kampanyasında

İtalyan moda devi Giorgio Armani'nin yeni kampanyasında ünlü model Valentina Sampaio yer aldı. Victoria's Secret'ın ilk açık transeksüel modeli olarak tanınan 25 yaşındaki Sampaio, Armani Beauty'nin tanıtım elçisi olarak görevli. Brezilyalı model, Noel reklam kampanyası için Bruno+Nico'nun objektifine poz verdi.
Sampaio, parlak gümüş renklerin ağırlıkta olduğu yılbaşı koleksiyonu için, set tasarımından sorumlu olan Andrea Cellerino'nun yansıtıcı arka planı önünde objektif karşısına geçti.
Valentina Sampaio'nun göz alıcı görünümü, Armani'nin şık ve zarif estetik anlayışını destekler nitelikte.
Giorgio Armani'nin sonbahar-kış 2022 koleksiyonunu Irina Shayk tanıtmıştı. Rus model, Mert Alaş ve Marcus Piggott ikilisine poz vermişti.