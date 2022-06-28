Victoria Beckham Paris Moda Haftası'nda tuz üzerinde yürüdü

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 11:41 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 11:55
İngiliz moda tasarımcısı Victoria Beckham, Paris Moda Haftası kapsamında Fransa’nın Arles bölgesindeki defileye katıldı.
Minimal tasarımlarıyla son yılların en popüler markalarından biri haline gelen Simon Porte Jacquemus’ın koleksiyonunu yakından izleyen Beckham, tuz zemin üzerinde yürüdü.
Sosyal medya hesabından o anları paylaşan yıldız, "Tuz benim podyumum" dedi.
Defilde simsiyah bir kombin giyen tasarımcı, dantel detaylarının hakim olduğu bluzu ve çorap botuyla şık bir görünüm yakaladı.