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Victoria Beckham Paris Moda Haftası'nda tuz üzerinde yürüdü

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 11:41 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 11:55

İngiliz moda tasarımcısı ve girişimci Victoria Beckham, Paris Moda Haftası kapsamında Fransız lüks moda markası Jacquemus'un defilesine katıldı. Tuz zemin üzerinde yürüyen yıldız, siyahlara büründüğü stiliyle son zamanların en şık görünümünü sundu. İşte Beckham'ın tuz üzerinde yürüdüğü o anlar....

Victoria Beckham Paris Moda Haftası'nda tuz üzerinde yürüdü - 1

İngiliz moda tasarımcısı , Paris Haftası kapsamında Fransa’nın Arles bölgesindeki defileye katıldı.

Victoria Beckham Paris Moda Haftası'nda tuz üzerinde yürüdü - 2

TUZ ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Minimal tasarımlarıyla son yılların en popüler markalarından biri haline gelen Simon Porte Jacquemus’ın koleksiyonunu yakından izleyen Beckham, tuz zemin üzerinde yürüdü.

Victoria Beckham Paris Moda Haftası'nda tuz üzerinde yürüdü - 3

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan yıldız, "Tuz benim podyumum" dedi.

Victoria Beckham Paris Moda Haftası'nda tuz üzerinde yürüdü - 4

Defilde simsiyah bir kombin giyen tasarımcı, dantel detaylarının hakim olduğu bluzu ve çorap botuyla şık bir görünüm yakaladı.

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