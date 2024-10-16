Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda
Yılın moda şovu gözüyle bakılan “Victoria’s Secret Fashion Show” uzun bir aradan sonra ilk kez düzenlendi. Podyumda efsanelerden yeni nesil ikonlara birçok model yer aldı. İşte 6 yıl sonra geri dönen Victoria’s Secret defilesine damga vuran detaylar... (Haber: Bahar Gencer)
Dün gece New York'ta düzenlenen ve 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion Show'da marka ve defilelerle özdeşleşmiş efsanelerden yeni nesil ikonlara birçok model yer aldı.