Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda

Yılın moda şovu gözüyle bakılan “Victoria’s Secret Fashion Show” uzun bir aradan sonra ilk kez düzenlendi. Podyumda efsanelerden yeni nesil ikonlara birçok model yer aldı. İşte 6 yıl sonra geri dönen Victoria’s Secret defilesine damga vuran detaylar... (Haber: Bahar Gencer)

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 1

Dün gece New York'ta düzenlenen ve 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion Show'da marka ve defilelerle özdeşleşmiş efsanelerden yeni nesil ikonlara birçok model yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 2

Defilede; Irina Shayk, Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Taylor Hill, Barbara Palvin gibi modeller boy gösterdi.

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 3

AÇILIŞI GIGI HADID YAPTI

Victoria’s Secret Fashion Show 2024'ün açılışını Gigi Hadid yaparken, kapanışı ise Tyra Banks üstlendi.

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 4

BELLA HADID SÜRPRİZİ

Defileye katılacak isimler arasında adı açıklanmayan Bella Hadid, kırmızı bir takım ve yine kırmızı renkte tüylerden yapılmış gösterişli paltosuyla uzun süre uzak kaldığı podyumlara geri döndü.

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 5

EMEKLİ OLSA DA YENİDEN PODYUMDA

Victoria’s Secret için en çok podyuma çıkan model olarak rekor kırdıktan sonra 2018’de emekli olan 43 yaşındaki Adriana Lima da podyumda göz kamaştırdı.

Adriana Lima yıllar sonra geri döndüğü podyumda duygusal anlar yaşadı.

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 6

EFSANELER GERİ DÖNDÜ

Öte yandan podyumların efsane isimleri Kate Moss, Carla Bruni, Doutzen Kroes ve Tyra Banks de Victoria's Secret defilesi için podyuma geri döndü.

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 7

CHER SAHNE ALDI

Victoria's Secret defilesinde müziğin yaşayan efsanesi Cher, Tayga ve K-Pop grubu Blackpink'ten Lisa sahne aldı. Ünlü şarkıcılar, modeller podyumda yürürken en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 8

Victoria's Secret, 2021'den beri ortaya koyduğu "kapsayıcılık" anlayışıyla yeni defilesinde büyük beden model Ashley Graham'e de yer verdi.

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 9

2024 Victoria Secret Fashion Show'un ilklerinden biri de trans modeller Alex Consani ve Valentina Sampaio'nun podyumda yürümesi oldu.

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 10

Dünyaca ünlü birçok ismin canlı olarak izlediği 2024 Victoria’s Secret Fashion Show'dan kareler...

Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 11
Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler 6 yıl sonra podyumda - 12
DAHA FAZLA GÖSTER