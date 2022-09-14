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Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası için poz verdi

Haberler - ntv.com.tr | 14.09.2022 - 10:58 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 13:43

Ünlü Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası Yeezy için kamera karşısına geçti.

Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası için poz verdi - 1

Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel, ünlü ABD’li rapçi Kanye Westin kendine has tasarımlarıyla gündeme gelen markası Yeezy  için poz verdi.

Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası için poz verdi - 2

Model sosyal medya hesabından Nick Knight tarafından çekilen kampanya görsellerini paylaştı.

Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası için poz verdi - 3

GELECEKTEN İLHAM KAMPANYA

33 yaşındaki model, Yeezy’nin Gap iş birliği için çekilen kampanyasında fütüristik esintili bir çekime imza attı.

Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası için poz verdi - 4

Oversize botların, sweatshirtlerin ve sırt çantalarının öne çıktığı koleksiyonda en dikkat çeken parça ise gözlük oldu.

Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası için poz verdi - 5

Güney Afrikalı model, geçtiğimiz aylarda West’in olaylı bir şekilde boşandığı realite şov yıldızı Kim Kardashian’ın Skims markası için kamera karşısına geçmişti.

Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası için poz verdi - 6

KIYAFETLERİ ÇÖP POŞETİNDE SATTI

Öte yanda West, Yeezy ve Gap iş birliğinin tasarımlarının çöp poşetlerinde satılmasını isteyerek gündeme gelmişti.

45 yaşındaki rapçinin bu satış stratejisi sosyal medyada büyük eleştiri topladı. Bir kullanıcı yaptığı paylaşımda "Mağaza çalışanları bedeninizi bulmanıza yardımcı olmuyor, poşetleri iyice deşmeniz lazım" dedi. Koleksiyondaki sweatshirt’lerin fiyatı 240-260 dolar iken tişörtlerin fiyatları 60-140 dolar arasında.

Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası için poz verdi - 7

“BEN BİR MUCİDİM"

Mağazaya gelen müşteriler, bu fiyata çöp poşetinin içinden kıyafet almanın saçmalık olduğuna dair yorumlarda bulundu. 

Kıyafetlerin mağazalarda askılarda ya da raflarda satılmaması üzerine eleştirilen West ise evsizlerin kendisine ilham verdiğini söyleyerek “Ben bir mucidim. Bu bir şaka değil. Fikirlerim için özür dilemeyeceğim” açıklamasında bulundu.

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