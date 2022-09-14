Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Kanye West'in markası için poz verdi

Haberler - ntv.com.tr | 14.09.2022 - 10:58 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 13:43
Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel, ünlü ABD’li rapçi Kanye West’in kendine has tasarımlarıyla gündeme gelen markası Yeezy için poz verdi.
Model sosyal medya hesabından Nick Knight tarafından çekilen kampanya görsellerini paylaştı.
33 yaşındaki model, Yeezy’nin Gap iş birliği için çekilen kampanyasında fütüristik esintili bir çekime imza attı.
Oversize botların, sweatshirtlerin ve sırt çantalarının öne çıktığı koleksiyonda en dikkat çeken parça ise gözlük oldu.
Güney Afrikalı model, geçtiğimiz aylarda West’in olaylı bir şekilde boşandığı realite şov yıldızı Kim Kardashian’ın Skims markası için kamera karşısına geçmişti.
Öte yanda West, Yeezy ve Gap iş birliğinin tasarımlarının çöp poşetlerinde satılmasını isteyerek gündeme gelmişti.
45 yaşındaki rapçinin bu satış stratejisi sosyal medyada büyük eleştiri topladı. Bir kullanıcı yaptığı paylaşımda "Mağaza çalışanları bedeninizi bulmanıza yardımcı olmuyor, poşetleri iyice deşmeniz lazım" dedi. Koleksiyondaki sweatshirt’lerin fiyatı 240-260 dolar iken tişörtlerin fiyatları 60-140 dolar arasında.
Mağazaya gelen müşteriler, bu fiyata çöp poşetinin içinden kıyafet almanın saçmalık olduğuna dair yorumlarda bulundu.
Kıyafetlerin mağazalarda askılarda ya da raflarda satılmaması üzerine eleştirilen West ise evsizlerin kendisine ilham verdiğini söyleyerek “Ben bir mucidim. Bu bir şaka değil. Fikirlerim için özür dilemeyeceğim” açıklamasında bulundu.