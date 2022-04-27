Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor

23 YIL SONRA NEDEN BİTTİ?

Victoria’s Secret’ın eski CEO’su Les Wexner’ın markayı yönettiği dönemi de yansıtacak olan belgesel, 2018 yılından itibaren yapılmayan Victoria’s Fashion Show’un 23 sene sonra neden bittiğini de açıklayacak.