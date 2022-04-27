Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor

Haberler | 27.04.2022 - 10:27 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 10:45

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın belgeseli yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl gelenekselleşen şovlarıyla büyük bir fenomen haline gelen markanın yükselişini konu alan belgesel, tek tip model seçimi ve yüksek güzellik standartları gibi konulara değinecek.

Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor - 1

Her yıl Victoria’s Fashion Show adıyla düzenlenen şovu ve dünyaca ünlü modelleriyle iç giyim dünyasında bir numara haline gelen Victoria’s Secret markasının belgeseli geliyor. İç giyim imparatorluğunun karanlık yüzüne ışık tutacak olan belgesel, markanın düşüşe geçiş hikayesini konu alacak.

Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor - 2

'Victoria’s Secret: Angel and Demons (Melekler ve Şeytanlar) adını taşıyacak olan belgesel, markanın modellerine koyduğu ‘melek’ lakabına atıfta bulunuyor.

Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor - 3

Moda tasarımcısı Valentino Garavani’nin hayatını konu alan belgeselin yönetmenliğini yapan ödüllü gazeteci Matt Tyrnauer, yönetmen koltuğunda oturuyor.

Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor - 4

23 YIL SONRA NEDEN BİTTİ?

Victoria’s Secretın eski CEO’su Les Wexner’ın markayı yönettiği dönemi de yansıtacak olan belgesel, 2018 yılından itibaren yapılmayan Victoria’s Fashion Showun 23 sene sonra neden bittiğini de açıklayacak.

Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor - 5

Bağımsız yapımlara yer veren ünlü Tribeca Film Festivali programına dahil edilen belgesel, 18 Haziran’da gösterime girecek.

Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor - 6

NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Markanın yalnızca zayıf ve güzel kadınları öne çıkaran bir vizyonu temsil etmesi ve farklı etnik kökenli modellere yer vermemesi son yıllarda büyük eleştiri topladı.

Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor - 7

"VICTORIA'S SECRET BİR FANTEZİ"

Markanın eski CMO’su Ed Razek’in model seçerken belirlediği kriterler, marka prestijinin ciddi anlamda düşmesine sebep olmuştu. Kendisine neden hep aynı tip kadınları podyuma çıkardığı sorulduğunda, Victoria’s Secret’ın ‘bir fantezi’ olduğunu ve transeksüellerin yer almaması gerektiğini söyledi.

Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor - 8

ARTIK MELEK DENMEYECEK

Marka, 2021'de ‘melek’ kelimesinin artık kullanılmayacağını duyurdu.

Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor - 9

VÜCUT OLUMLAMA DÖNEMİ

Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri de kampanyalarına dahil ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

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