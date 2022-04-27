Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü konu alan belgesel çekiliyor

Haberler | 27.04.2022 - 10:27 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 10:45
Her yıl Victoria’s Fashion Show adıyla düzenlenen şovu ve dünyaca ünlü modelleriyle iç giyim dünyasında bir numara haline gelen Victoria’s Secret markasının belgeseli geliyor. İç giyim imparatorluğunun karanlık yüzüne ışık tutacak olan belgesel, markanın düşüşe geçiş hikayesini konu alacak.
'Victoria’s Secret: Angel and Demons’ (Melekler ve Şeytanlar) adını taşıyacak olan belgesel, markanın modellerine koyduğu ‘melek’ lakabına atıfta bulunuyor.
Moda tasarımcısı Valentino Garavani’nin hayatını konu alan belgeselin yönetmenliğini yapan ödüllü gazeteci Matt Tyrnauer, yönetmen koltuğunda oturuyor.
Victoria’s Secret’ın eski CEO’su Les Wexner’ın markayı yönettiği dönemi de yansıtacak olan belgesel, 2018 yılından itibaren yapılmayan Victoria’s Fashion Show’un 23 sene sonra neden bittiğini de açıklayacak.
Bağımsız yapımlara yer veren ünlü Tribeca Film Festivali programına dahil edilen belgesel, 18 Haziran’da gösterime girecek.
Markanın yalnızca zayıf ve güzel kadınları öne çıkaran bir vizyonu temsil etmesi ve farklı etnik kökenli modellere yer vermemesi son yıllarda büyük eleştiri topladı.
Markanın eski CMO’su Ed Razek’in model seçerken belirlediği kriterler, marka prestijinin ciddi anlamda düşmesine sebep olmuştu. Kendisine neden hep aynı tip kadınları podyuma çıkardığı sorulduğunda, Victoria’s Secret’ın ‘bir fantezi’ olduğunu ve transeksüellerin yer almaması gerektiğini söyledi.
Marka, 2021'de ‘melek’ kelimesinin artık kullanılmayacağını duyurdu.
Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri de kampanyalarına dahil ediyor.