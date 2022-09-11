Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 14:01 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 14:07
Bir yağ aldırma uygulaması sırasında vücudunda kalıcı deformasyonlar kalan 90'lı yılların süper modeli Linda Evangelista, podyumlara geri döndü.
Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası zor günler yaşayan model, 15 yıl sonra podyumda yürüdü.
İtalyan lüks moda markası Fendi’nin ikonik çanta modeli ‘baguette’ için düzenlenen defileye katılan model, podyuma çıkarak herkesi şaşırttı.
Evangelista, moda tasarımcıları Silvia Fendi, Kim Jones ve Marc Jacobs eşliğinde podyuma çıktı.
New York’da gerçekleştirilen defileye Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, La La Anthony, Naomi Watts, Bella Hadid, Winnie Harlow, Christy Turlington ve Marc Jacobs gibi moda dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.
İngiliz Vogue’a kapak olan yıldız, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yeni görünümüyle dikkat çekmişti. Model dergiye verdiği röportajda, yaptırdığı bir operasyon nedeniyle kalıcı deformasyona uğrayan yüzüyle ilgili konuştu.
Makyaj artisti Pat McGrath’in yüzünü bantlarla gerdirdiğini belirten 56 yaşındaki model, “Gerçek hayatta çenem ve boynum böyle görünmüyor. Yüzümde bantlarla sokakta böyle dolaşamam. Kendimi olduğum halimle sevmeye çalışıyorum” dedi.
Kanadalı eski model, fotoğraf çekimlerinin kafasında fantezi dünyaları yarattığını ve tüm özgüvenini bu fotoğraflar sayesinde yeniden kazandığını dile getirdi.
Akıl sağlığının henüz tamamen iyileşmediğini belirten Evangelista, sektörden ve ailesinden aldığı destek için çok minettar olduğunu belirtti.
Model kariyeriyle ilgili “Beni artık mayo giyerken göremeyeceksiniz, O kesin bir şey. Artık bir şeyi sıkıştırmadan, bantlamadan veya bastırmadan bir iş bulmam kolay olmayacak” dedi.