Galeri

Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 14:01 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 14:07

1990’lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan Linda Evangelista yaptırdığı bir yağ uygulamasının ardından yaşadığı zor günleri geride bıraktı. Model 15 yılın ardından ilk defa podyumda yürüdü.

Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda - 1

Bir yağ aldırma uygulaması sırasında vücudunda kalıcı deformasyonlar kalan 90'lı yılların süper modeli Linda Evangelista, podyumlara geri döndü.

Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda - 2

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası zor günler yaşayan model, 15 yıl sonra podyumda yürüdü.

Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda - 3

İtalyan lüks moda markası Fendi’nin ikonik çanta modeli ‘baguette’ için düzenlenen defileye katılan model, podyuma çıkarak herkesi şaşırttı.

Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda - 4

Evangelista, moda tasarımcıları Silvia Fendi, Kim Jones ve Marc Jacobs eşliğinde podyuma çıktı.

Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda - 5

New York’da gerçekleştirilen defileye Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, La La Anthony, Naomi Watts, Bella Hadid, Winnie Harlow, Christy Turlington ve Marc Jacobs gibi moda dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda - 6

İngiliz Voguea kapak olan yıldız, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yeni görünümüyle dikkat çekmişti. Model dergiye verdiği röportajda, yaptırdığı bir operasyon nedeniyle kalıcı deformasyona uğrayan yüzüyle ilgili konuştu.

Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda - 7

"ÇENEM VE BOYNUM BÖYLE GÖRÜNMÜYOR"

Makyaj artisti Pat McGrath’in yüzünü bantlarla gerdirdiğini belirten 56 yaşındaki model, “Gerçek hayatta çenem ve boynum böyle görünmüyor. Yüzümde bantlarla sokakta böyle dolaşamam. Kendimi olduğum halimle sevmeye çalışıyorum” dedi.

Kanadalı eski model, fotoğraf çekimlerinin kafasında fantezi dünyaları yarattığını ve tüm özgüvenini bu fotoğraflar sayesinde yeniden kazandığını dile getirdi.

Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda - 8

İŞ BULMASI ZORLAŞTI

Akıl sağlığının henüz tamamen iyileşmediğini belirten Evangelista, sektörden ve ailesinden aldığı destek için çok minettar olduğunu belirtti.

Model kariyeriyle ilgili “Beni artık mayo giyerken göremeyeceksiniz, O kesin bir şey. Artık bir şeyi sıkıştırmadan, bantlamadan veya bastırmadan bir iş bulmam kolay olmayacak” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER