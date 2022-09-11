Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista 15 sene sonra podyumda

İŞ BULMASI ZORLAŞTI

Akıl sağlığının henüz tamamen iyileşmediğini belirten Evangelista, sektörden ve ailesinden aldığı destek için çok minettar olduğunu belirtti.

Model kariyeriyle ilgili “Beni artık mayo giyerken göremeyeceksiniz, O kesin bir şey. Artık bir şeyi sıkıştırmadan, bantlamadan veya bastırmadan bir iş bulmam kolay olmayacak” dedi.