Vücut tipinize uygun korseyi nasıl seçersiniz?

Dikdörtgen şekilli bir vücuda sahipseniz göğüs altı korseler sayesinde daha kavisli görünmenize yardımcı olabilir.



Öte yandan bel korsesi de sizin için doğru bir tercih olabilir. Bu sayede duruş bozukluğunuzu düzeltebilir ve belinizi inceltebilirsiniz.