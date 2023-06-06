Vücut tipinize uygun korseyi nasıl seçersiniz?

Korseler, seksi görüntüsünün yanında belinizi inceltmek ya da duruşunuzu düzeltmek için tercih edilebilir. Farklı modelde ve tarzda korseleri vücut tipinize göre seçmek daha iyi görünmenize yardımcı olacaktır.
Eğer yuvarlak hatlara sahipseniz göğüs altı korseleri tercih etmeniz yararınıza olacaktır.
Dikdörtgen şekilli bir vücuda sahipseniz göğüs altı korseler sayesinde daha kavisli görünmenize yardımcı olabilir.
Öte yandan bel korsesi de sizin için doğru bir tercih olabilir. Bu sayede duruş bozukluğunuzu düzeltebilir ve belinizi inceltebilirsiniz.
Eğer kum saati tipinde bir vücuda sahipseniz korseler sayesinde daha kıvrımlı görünebilirsiniz. Yani göğüs altı korse kullanarak kıvrımlarınızı vurgulayabilirsiniz.
Üçgen tipli bir vücuda sahipseniz göğüs altı uzun olan bir korse sizin için doğru bir tercih olacaktır. Korse kalçalarınıza oturacak ve kıvrımlı alt bölgenizi vurgulayacaktır.