Vücut tipinize uygun korseyi nasıl seçersiniz?

Son yıllarda popülerlik kazanan korseler, çok daha fit bir görünüm elde etmek, kıyafetlerimiz içinde kusursuz bir görünüme sahip olmak için önemlidir. Bu nedenle iç organlarınızı mahvetmeden doğru korseyi bulmalısınız. İşte detaylar...

Vücut tipinize uygun korseyi nasıl seçersiniz? - 1

Korseler, seksi görüntüsünün yanında belinizi inceltmek ya da duruşunuzu düzeltmek için tercih edilebilir. Farklı modelde ve tarzda korseleri vücut tipinize göre seçmek daha iyi görünmenize yardımcı olacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Vücut tipinize uygun korseyi nasıl seçersiniz? - 2

Eğer yuvarlak hatlara sahipseniz göğüs altı korseleri tercih etmeniz yararınıza olacaktır.

Vücut tipinize uygun korseyi nasıl seçersiniz? - 3

Dikdörtgen şekilli bir vücuda sahipseniz göğüs altı korseler sayesinde daha kavisli görünmenize yardımcı olabilir.

Öte yandan bel korsesi de sizin için doğru bir tercih olabilir. Bu sayede duruş bozukluğunuzu düzeltebilir ve belinizi inceltebilirsiniz.

Vücut tipinize uygun korseyi nasıl seçersiniz? - 4

Eğer kum saati tipinde bir vücuda sahipseniz korseler sayesinde daha kıvrımlı görünebilirsiniz. Yani göğüs altı korse kullanarak kıvrımlarınızı vurgulayabilirsiniz.

Vücut tipinize uygun korseyi nasıl seçersiniz? - 5

Üçgen tipli bir vücuda sahipseniz göğüs altı uzun olan bir korse sizin için doğru bir tercih olacaktır. Korse kalçalarınıza oturacak ve kıvrımlı alt bölgenizi vurgulayacaktır.

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