Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde

Saç dökülmesi en sık yaşanan saç sorunlarından biri. Saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle yetersiz beslenme saç dökülmesinin en önemli nedenleri arasında yer alır. Çünkü yetersiz beslenme vitamin eksikliğine neden olur ve bu durumda da saç kökleri zayıflar ve dökülür.

Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde - 1

İster yastıkta saç telleri bulmak, ister duş giderini tıkadıklarını izlemek olsun, saç dökülmesi sinir bozucu olabilir. Stres, kirlilik ve genetik bir rol oynasa da, birçok insan aşırı saç dökülmesinin arkasındaki en büyük suçlulardan birinin beslenme eksiklikleri olduğunu fark etmez. Vücudun saçı güçlü, kalın ve sağlıklı tutmak için belirli vitaminlere ve minerallere ihtiyacı vardır. Bunlardan yeterli miktarda alamadığında, saç zayıflamaya ve dökülmeye başlar. Peki, vücutta eksik olan hangi vitaminler saç dökülmesini tetikler?

N-LIFE HABERLERİ

Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde - 2

DEMİR EKSİKLİĞİ

Demir eksikliği, diğer adıyla anemi, özellikle kadınlarda saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden biridir . Demir, kırmızı kan hücrelerinin saç köklerine oksijen taşımasına yardımcı olur, onları besler ve güçlendirir. Yeterli demir olmadan, saç kökleri zayıflar, incelmeye ve aşırı dökülmeye yol açar.

Demir eksikliğinin belirtileri: Yorgunluk, soluk cilt, baş dönmesi ve tırnakların kırılması.

En iyi kaynaklar: Ispanak, mercimek, kırmızı et, kabak çekirdeği.

Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde - 3

D VİTAMİNİ

D vitamini, yeni saç köklerinin (yeni saçların çıktığı küçük gözenekler) yaratılmasında hayati bir rol oynar. Bu "güneş ışığı vitamini"nin eksikliği, saç incelmesi ve hatta şiddetli saç dökülmesine neden olan bir otoimmün bozukluk olan alopesi areata gibi rahatsızlıklarla ilişkilendirilmiştir.

D vitamini eksikliğinin belirtileri: Zayıf bağışıklık sistemi, kas ağrıları ve kemik zayıflığı.

En iyi kaynaklar: Güneş ışığı (evet, dışarı çıkmak yardımcı olur!), yağlı balık, yumurta ve zenginleştirilmiş süt ürünleri.


Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde - 4

BİYOTİN (B7 VİTAMİNİ)

Biyotin sıklıkla "saç vitamini" olarak adlandırılır ve bunun iyi bir nedeni vardır! Saçı oluşturan temel protein olan keratin üretiminde yardımcı olur. Biyotin eksikliği kırılgan, incelen saçlara ve hatta saç kırılmalarına yol açabilir.

Biyotin Eksikliğinin Belirtileri: Saçlarda incelme, ciltte kuruluk, tırnaklarda kırılganlık.

En İyi Kaynaklar: Yumurta, kuruyemişler, tohumlar, tatlı patates ve muz.


Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde - 5

ÇİNKO

Çinko, saç dokusunun büyümesi ve onarımı için gereklidir. Saç köklerinin etrafındaki yağ bezlerinin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Yeterli çinko olmadan, saç kökleri zayıflar ve küçülür, bu da yavaş saç büyümesine ve aşırı dökülmeye yol açar.

Çinko eksikliğinin belirtileri: Saç dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi, tırnaklarda beyaz lekeler.

En iyi kaynaklar: Nohut, kabak çekirdeği, kaju fıstığı, istiridye ve tam tahıllar.


Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde - 6

B12 VİTAMİNİ

B12 vitamini, saç köklerinin iyi oksijenlenmesini ve sağlıklı kalmasını sağlayan kırmızı kan hücresi üretiminde bir diğer önemli oyuncudur. Yeterli B12 olmadığında, saç büyümesi yavaşlar ve teller zayıf ve ince hale gelir.

B12 eksikliğinin belirtileri: Yorgunluk, hafıza sorunları, el ve ayaklarda karıncalanma.

En iyi kaynaklar: Süt ürünleri, yumurta, et ve bitkisel bazlı zenginleştirilmiş alternatifler.


Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde - 7

C VİTAMİNİ

C vitamini, saç yapısını güçlendiren kolajen üretimi için gereklidir. Ayrıca vücudun demiri emmesine yardımcı olur ve bu da onu saç büyümesi için olmazsa olmaz bir vitamin yapar. Yeterli C vitamini olmadan saçlar kuru, zayıf ve kırılmaya meyilli hale gelebilir.

C vitamini eksikliğinin belirtileri: Zayıf bağışıklık sistemi, kuru cilt, yavaş yara iyileşmesi.

En iyi kaynaklar: Turunçgiller, dolmalık biber, çilek ve kivi.


Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde - 8

MAGNEZYUM

Magnezyum, saç köklerinin yenilenmesinde ve saç derisi sağlığında önemli bir rol oynar. Saç köklerinde kalsiyum birikmesini önlemeye yardımcı olur, bu da besinlerin köklere ulaşmasını engelleyebilir ve saçların daha hızlı dökülmesine neden olabilir.

Magnezyum eksikliğinin belirtileri: Kas krampları, sinirlilik ve uyku kalitesizliği.

En iyi kaynaklar: Kuruyemişler, tohumlar, tam tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve avokado.

DAHA FAZLA GÖSTER