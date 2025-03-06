Vücuttaki eksikliği saç döküyor: Güçlü, kalın telli saçların sırrı bu besinlerde
Saç dökülmesi en sık yaşanan saç sorunlarından biri. Saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle yetersiz beslenme saç dökülmesinin en önemli nedenleri arasında yer alır. Çünkü yetersiz beslenme vitamin eksikliğine neden olur ve bu durumda da saç kökleri zayıflar ve dökülür.
İster yastıkta saç telleri bulmak, ister duş giderini tıkadıklarını izlemek olsun, saç dökülmesi sinir bozucu olabilir. Stres, kirlilik ve genetik bir rol oynasa da, birçok insan aşırı saç dökülmesinin arkasındaki en büyük suçlulardan birinin beslenme eksiklikleri olduğunu fark etmez. Vücudun saçı güçlü, kalın ve sağlıklı tutmak için belirli vitaminlere ve minerallere ihtiyacı vardır. Bunlardan yeterli miktarda alamadığında, saç zayıflamaya ve dökülmeye başlar. Peki, vücutta eksik olan hangi vitaminler saç dökülmesini tetikler?