Vücuttaki eksikliği saçları beyazlatıyor: Bu işaretlere dikkat

SAÇ İNCELMESİ: DEMİR EKSİKLİĞİ

Saç derisindeki saçların kademeli olarak incelmesi demir eksikliğinin en klasik belirtilerinden biridir. Demir, saç büyümesini uyaranlar da dahil olmak üzere hücrelere oksijen taşımaya yardımcı olan hemoglobin oluşumunda önemli bir rol oynar. Vücutta demir azaldığında, saç kökleri yeterli oksijen alamaz ve zamanla zayıflar.

Bu, aşırı dökülmeye ve genel saç hacminde azalmaya yol açabilir. Üreme çağındaki kadınlar, adet kanaması nedeniyle buna karşı özellikle savunmasızdır. Düzenli tarama ve ıspanak, mercimek ve yağsız etler gibi demir açısından zengin yiyecekleri dahil etmek sağlıklı seviyelerin korunmasına yardımcı olabilir.





