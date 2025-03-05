Yağlı cilt nemlendiriciye ihtiyaç duyar mı? Bilmeniz gereken her şey
Yağlı ciltle uğraşan kişiler her zaman şu ortak soruyla karşılaşırlar: 'Cildimin nemlendirilmeye ihtiyacı var mı?' Yağlı cilde sahip hemen hemen her birey, dışarı çıkarken tonlarca nemlendirici sürdükten sonra yağlı cilt dokusunu yönetmekte zorlanır. Yüzlerinin donuk görünmesine neden olan birçok kadın, nemlendirici ihtiyaçlarını görmezden gelir ve temizlemeyi, tonlamayı ve SPF ve serum kullanımını tercih eder. Ancak, bu çürütülmesi gereken bir efsanedir, çünkü nemlendirici her kadının cilt bakım rejiminde olmazsa olmazdır.
Yağlı ciltler için bir nemlendirici kullanmak faydalarını görmek ve uzun vadede karşılığını almak için işe yarayacaktır.
Nemlendiriciyi uyguladıktan sonra yağ tabakasıyla başa çıkamıyorsanız, kalın olmayan ve zengin krem içerikleri olmayan hafif veya mat bitişli bir nemlendirici seçin.