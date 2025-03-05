Yağlı cilt nemlendiriciye ihtiyaç duyar mı? Bilmeniz gereken her şey

CİLDİNİZİ KORUR

Nemlendirici uygulamazsanız cildiniz doğrudan toza, kire ve kirliliğe maruz kalır.

Bu da gözenekleri tıkar ve ardından sivilcelere yol açarken, aynı zamanda cilde zarar verir. Nemlendirici, gözeneklerinizin nemi ve nemlendirici faydaları emmesini ve cildin derinliklerine işlemesini engeller.

Bu nedenle, makyajınızdan önce yağlı ciltler için bir yüz nemlendiricisi kullanmak bir kalkan görevi görür ve çok etkilidir.