Yaşlanmayı hızlandıracak hata: Farkında olmadan cilt bariyerine zarar veriyor

Sağlıklı bir cilde sahip olmak ve cildin erken yaşlanmasını önlemek için güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Ancak uzmanlar özellikle masa başı çalışanların her gün yaptığı bir hatanın cildin erken yaşlanmasına neden olduğunu söylüyor.

Yaşlanmayı hızlandıracak hata: Farkında olmadan cilt bariyerine zarar veriyor - 1

Cilt yaşlanması ve lekelenmelerle mücadelede genellikle akla gelen ilk önlem güneş ışınlarından korunmak olurken, uzmanlar ekranlardan yayılan mavi ışığın da cilde ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarıyor. Estetik tıp uzmanı Dr. Tanja Phillips, bu konuda oldukça çarpıcı bir tavsiyede bulunuyor: "Masa başında bile olsanız, güneş kremi sürün."

Dr. Phillips, bilgisayar ekranları, akıllı telefonlar ve tabletlerden yayılan yüksek enerjili görünür ışığın (HEV) uzun vadede ciltte yaşlanma belirtilerini hızlandırdığını belirtiyor. Mavi ışık olarak da bilinen HEV ışınlarının, ultraviyole ışınlar kadar tehlikeli olmasa da, cildin alt katmanlarına kadar inerek doğal koruma bariyerine zarar verdiği ifade ediliyor.


N-LIFE HABERLERİ

Yaşlanmayı hızlandıracak hata: Farkında olmadan cilt bariyerine zarar veriyor - 2

CİLTTE LEKELENME VE KOLAJEN KAYBI

Araştırmalar, mavi ışığın ciltte hiperpigmentasyona yani koyu lekeler ve halkalara  neden olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, cildin esnekliğini ve genç görünümünü sağlayan kolajen ile elastin dokularının da bu ışınlar nedeniyle tahrip olduğu bildiriliyor.

Dr. Phillips, The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Penceresiz bir odada bile çalışsam, ekran kullanıyorsam SPF içeren ürünlerle kendimi korurum,” diyerek konunun önemini vurguladı. Phillips’e göre, kullanılan ürünler yalnızca UVA ve UVB’ye değil, HEV ışınlarına karşı da etkili olmalı.

Yaşlanmayı hızlandıracak hata: Farkında olmadan cilt bariyerine zarar veriyor - 3

Cancer Research verilerine göre, Birleşik Krallık’ta cilt kanseri vakalarının %90’ı aşırı güneş ya da solaryum maruziyetiyle ilişkilendiriliyor. 2024 yılında 20.800 yeni vaka öngörülürken, özellikle 25-49 yaş arası yetişkinlerde cilt kanserine bağlı ölümlerde %7’lik bir artış kaydedildi. 80 yaş üstü bireylerde ise son 10 yılda %57'lik bir artış dikkat çekiyor.


Yaşlanmayı hızlandıracak hata: Farkında olmadan cilt bariyerine zarar veriyor - 4

Yapılan bir ankete göre, İngiltere’de her gün düzenli olarak SPF içeren ürün kullananların oranı yalnızca %55. Adonia Medical Clinic’in kurucusu Dr. Ifeoma Ejikeme, yüz, boyun ve dekolte bölgesi için en az SPF 30 içeren ürünlerin kullanılması gerektiğini belirtiyor.


Yaşlanmayı hızlandıracak hata: Farkında olmadan cilt bariyerine zarar veriyor - 5

UZMANLARDAN UYARI

Mavi ışığın daha uzun dalga boyuna sahip olması, onu cildin daha derin katmanlarına nüfuz etmede etkili kılıyor. Bu da yalnızca estetik değil, hücresel düzeyde sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, cilt sağlığını korumak için sadece güneşli havalarda değil, kapalı ortamlarda da SPF kullanımının ihmal edilmemesi gerektiği konusunda hemfikir.

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