Yaşlanmayı hızlandıracak hata: Farkında olmadan cilt bariyerine zarar veriyor

CİLTTE LEKELENME VE KOLAJEN KAYBI

Araştırmalar, mavi ışığın ciltte hiperpigmentasyona yani koyu lekeler ve halkalara neden olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, cildin esnekliğini ve genç görünümünü sağlayan kolajen ile elastin dokularının da bu ışınlar nedeniyle tahrip olduğu bildiriliyor.



Dr. Phillips, The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Penceresiz bir odada bile çalışsam, ekran kullanıyorsam SPF içeren ürünlerle kendimi korurum,” diyerek konunun önemini vurguladı. Phillips’e göre, kullanılan ürünler yalnızca UVA ve UVB’ye değil, HEV ışınlarına karşı da etkili olmalı.



