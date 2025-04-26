Yaşlanmayı hızlandıracak hata: Farkında olmadan cilt bariyerine zarar veriyor
Sağlıklı bir cilde sahip olmak ve cildin erken yaşlanmasını önlemek için güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Ancak uzmanlar özellikle masa başı çalışanların her gün yaptığı bir hatanın cildin erken yaşlanmasına neden olduğunu söylüyor.
Cilt yaşlanması ve lekelenmelerle mücadelede genellikle akla gelen ilk önlem güneş ışınlarından korunmak olurken, uzmanlar ekranlardan yayılan mavi ışığın da cilde ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarıyor. Estetik tıp uzmanı Dr. Tanja Phillips, bu konuda oldukça çarpıcı bir tavsiyede bulunuyor: "Masa başında bile olsanız, güneş kremi sürün."
Dr. Phillips, bilgisayar ekranları, akıllı telefonlar ve tabletlerden yayılan yüksek enerjili görünür ışığın (HEV) uzun vadede ciltte yaşlanma belirtilerini hızlandırdığını belirtiyor. Mavi ışık olarak da bilinen HEV ışınlarının, ultraviyole ışınlar kadar tehlikeli olmasa da, cildin alt katmanlarına kadar inerek doğal koruma bariyerine zarar verdiği ifade ediliyor.