Yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün: D vitaminiyle birlikte etkisi artıyor
Yaşlanma durdurulamasa da, yavaşlatmak mümkün olabilir. D vitamini, omega-3 yağ asitleri ve düzenli fiziksel aktivite vücudun daha sağlıklı yaşlanmasına yardımcı oluyor.
Yaşlanma hayatın doğal bir parçasıdır, ancak ya belirli yaşam tarzı seçimleri bunu yavaşlatabilirse? Yeni araştırmalar, basit bir kombinasyonun (D vitamini, omega-3 yağ asitleri ve düzenli fiziksel aktivite) vücudun daha yavaş bir şekilde yaşlanmasına nasıl yardımcı olabileceğine ışık tutuyor.