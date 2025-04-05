Yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün: D vitaminiyle birlikte etkisi artıyor

EGZERSİZ

Tüm sağlık stratejileri arasında düzenli fiziksel aktivite en güçlülerinden biri olmaya devam ediyor. Egzersiz, özellikle kuvvet antrenmanı, kas kütlesini, beyin fonksiyonunu, metabolik sağlığı ve hormonal dengeyi korumaya yardımcı olur.

Bu deneyde, katılımcılar haftada üç kez sadece 30 dakika süren evde güç antrenmanı programına katıldılar. Egzersiz yapanlar, özellikle omega-3 ve D vitamini ile birleştirildiğinde biyolojik yaşlanmanın daha da yavaşladığını gördüler.

Egzersiz ayrıca hücre yenilenmesini hızlandırır, DNA onarımını teşvik eder ve yaşa bağlı hastalık riskini azaltır. Doğru besinlerle birleştirildiğinde daha da iyi çalışır.





