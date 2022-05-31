Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler

Haberler - ntv.com.tr | 31.05.2022 - 13:45 - Son Güncelleme : 31.05.2022 - 13:59

Bu yaz gardırobunuzda yeniliğe gitmek istiyorsanız podyumda stil kodlarını baştan yazan ‘bralet’lere göz atın. Yazın ruhunu en iyi şekilde yansıtan braletleri nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız doğru adrestesiniz.

Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler - 1

Pandemi döneminde benimsediğimiz ‘Ne kadar az o kadar iyi’ anlayışını bu sezon iç çamaşırı ile bikini arasında kalmış tasarımıyla dikkat çeken ‘bralet’ler ile devam ettiriyoruz.

(Sara Sampaio)

Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler - 2

ÇİÇEK ETKİSİ

Johhny Depp ve Vanessa Paradis’in kızları oyuncu Lily Rose Depp, Chanel imzalı çiçekli braletini benzer tonlardaki bir hırka ile tamamlıyor. Yüksek bel pantolonuyla kombinini tamamlayan yıldız, metalik kemeri de ile çarpıcı bir görünüm yakalıyor.

Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler - 3

ŞERİT ÇEKİYORUZ

‘Stil İkonu’ ödülünü aldığı gecede Vera Wang tasarımı bir görünüm tercih eden Amerikalı oyuncu Zendaya, braletini aynı renkteki eteğiyle kombinliyor.

Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler - 4

YÜKSEK DOZ İHTİŞAM

Met Gala’nın ardından düzenlenen after party’de Yves Saint Laurent imzalı bir bralet giyen Hailey Bieber, mini deri şortu ve ceketiyle iddialı bir tarz yakalıyor.

Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler - 5

KLASİK SİLÜETLERİ BİR KENARA BIRAKIN

Norveçli oyuncu Renate Reinsve, Louis Vuitton imzalı braleti, klasik tasarımlardan oldukça farklı bir stil sunuyor. Belden bağlamalı modeliyle derin bir dekolte sunan bralet, şık davetlerde çarpıcı bir görünüm sunabilir.

Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler - 6

KOMBİNİN YILDIZI 'BRALET'

Amerikalı oyuncu Zoe Kravitz, Oscar sonrası düzenlenen Vanity Fair partisinde braletini, stilinin yıldız parçası olarak kombinliyor. Minimal takıları ve sade eteğiyle yalın bir görünüm yakalan oyuncu, ışıltılı braletini öne çıkarıyor.

Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler - 7

MİNİMAL KOMBİN

Almanya asıllı influencer Caroline Daur, çapraz bel detaylı braletini aynı renkteki midi boy eteğiyle kombinliyor.

Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler - 8

TAKIM ŞIKLIĞI

Siz de Amerikalı oyuncu Zoey Deutch gibi braletinizi aynı desendeki etek-ceket kombiniyle birleştirebilirsiniz.

Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler - 9

SAHİL ESİNTİSİ

Leonie Hanne, şerit şeklindeki braletini yüksek bel eteğiyle kombinliyor. Görünümünü sade tutan influencer, gözlüğü ve kolyesiyle yazın ruhunu yansıtıyor.

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