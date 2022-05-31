Yaz gardırobunun yeni başrolü: Braletler

Haberler - ntv.com.tr | 31.05.2022 - 13:45 - Son Güncelleme : 31.05.2022 - 13:59
Pandemi döneminde benimsediğimiz ‘Ne kadar az o kadar iyi’ anlayışını bu sezon iç çamaşırı ile bikini arasında kalmış tasarımıyla dikkat çeken ‘bralet’ler ile devam ettiriyoruz.
(Sara Sampaio)
Johhny Depp ve Vanessa Paradis’in kızları oyuncu Lily Rose Depp, Chanel imzalı çiçekli braletini benzer tonlardaki bir hırka ile tamamlıyor. Yüksek bel pantolonuyla kombinini tamamlayan yıldız, metalik kemeri de ile çarpıcı bir görünüm yakalıyor.
‘Stil İkonu’ ödülünü aldığı gecede Vera Wang tasarımı bir görünüm tercih eden Amerikalı oyuncu Zendaya, braletini aynı renkteki eteğiyle kombinliyor.
Met Gala’nın ardından düzenlenen after party’de Yves Saint Laurent imzalı bir bralet giyen Hailey Bieber, mini deri şortu ve ceketiyle iddialı bir tarz yakalıyor.
Norveçli oyuncu Renate Reinsve, Louis Vuitton imzalı braleti, klasik tasarımlardan oldukça farklı bir stil sunuyor. Belden bağlamalı modeliyle derin bir dekolte sunan bralet, şık davetlerde çarpıcı bir görünüm sunabilir.
Amerikalı oyuncu Zoe Kravitz, Oscar sonrası düzenlenen Vanity Fair partisinde braletini, stilinin yıldız parçası olarak kombinliyor. Minimal takıları ve sade eteğiyle yalın bir görünüm yakalan oyuncu, ışıltılı braletini öne çıkarıyor.
Almanya asıllı influencer Caroline Daur, çapraz bel detaylı braletini aynı renkteki midi boy eteğiyle kombinliyor.
Siz de Amerikalı oyuncu Zoey Deutch gibi braletinizi aynı desendeki etek-ceket kombiniyle birleştirebilirsiniz.
Leonie Hanne, şerit şeklindeki braletini yüksek bel eteğiyle kombinliyor. Görünümünü sade tutan influencer, gözlüğü ve kolyesiyle yazın ruhunu yansıtıyor.