Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun

Yaz aylarında uygun saç derisi bakımı kepek, tahriş ve saç dökülmesi gibi sorunları önleyebilir. Temel ipuçları arasında koruma için şapka veya güneş kremi kullanmak, haftada 2-3 kez yumuşak şampuanla saçınızı yıkamak, doğru şekilde saç kremi kullanmak, mantar oluşumuyla mücadele etmek, nem dengesini koruma ve ısıyla şekillendirmekten kaçınmak yer alır. İşte yaz aylarına özel doğru saç derisi bakımı.

Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 1

Saç derisi, yazın sıcaklık ve nem nedeniyle artan yağ üreten bol miktarda yağ bezine sahip benzersiz bir ortamdır. Terle birleştiğinde bu, tıkalı foliküllere, tahrişe ve hatta mantar oluşumuna yol açabilir. Güneşe maruz kalma ayrıca yanıklara, kuruluğa ve özellikle ince veya ayrılmış saçların olduğu bölgelerde uzun vadeli hasara neden olabilir. Yaz aylarında uygun saç derisi bakımı kepek, iltihaplanma ve olası saç dökülmesi gibi sorunları önlemeye yardımcı olur. İşte saç derinizi temiz ve kepekten uzak tutmak ve yaz aylarında saç dökülmesini azaltmak için kapsamlı bir rehber.


N-LIFE HABERLERİ

Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 2

Yaygın yaz saç derisi endişeleri;

Güneş yanığı: Saç derisi, saç çizgileri boyunca veya incelen bölgelerde, UV hasarına eğilimlidir.

Aşırı yağ ve ter: Isı yağ bezlerini uyarır ve ter, kir ve bakterilerle karışarak yağlılığa veya kokuya neden olabilir.

Kuruluk ve pullanma: Terlemeyle mücadele için sık sık yıkama, saç derisinin doğal yağlarını yok ederek pullanmaya neden olabilir.

Mantar enfeksiyonu: Sıcak, nemli koşullar Malassaezia gibi kepeği kötüleştirebilen veya kaşıntıya neden olabilen mantarlar için üreme alanıdır

Saç hasarı: UV ışınları sadece saç derisine zarar vermekle kalmaz, saç kütiküllerini zayıflatır, saç tellerini kırılgan hale getirir ve kırılmaya meyilli hale getirir.


Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 3

YAZ AYLARINDA SAÇ DERİSİ BAKIMI İÇİN İPUÇLARI

1. GÜNEŞ IŞINLARININ ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUYUN

Şapka veya Atkı Kullanın: Geniş kenarlı bir şapka veya UV koruyucu başlık ilk savunma hattınızdır. Isıyı hapsetmemek için pamuk gibi nefes alabilen kumaşlar arayın.

Güneş Kremi Uygulayın: Açıkta kalan bölgeler (kısım çizgileri, incelme noktaları) için geniş spektrumlu SPF 30+ güneş kremi kullanın. Hafif, yağsız formüller tercih edin; spreyler veya jeller saç derisi için iyi sonuç verir. Uzun süre dışarıda kalacaksanız veya yüzdükten sonra her iki saatte bir tekrar uygulayın.

Zamanlama: UV ışınlarının en güçlü olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmayı en aza indirin.


Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 4

2. TEMİZLEME

Düzenli Şampuanlayın: Saçınızı haftada 2-3 kez (veya çok terliyorsanız daha fazla) nazik, sülfatsız bir şampuanla yıkayın, böylece aşırı kurutmadan ter, yağ ve döküntüleri giderin. Yağlılığa veya pullanmaya yatkınsanız çay ağacı yağı veya salisilik asit gibi içerikler arayın.

Aşırı Yıkamaktan Kaçının: Günlük yıkama saç derisini soyabilir, bu nedenle temizliği saç derinizin doğal ihtiyaçlarıyla dengeleyin. Terliyorsanız ancak tam bir yıkama istemiyorsanız, suyla durulayın ve uçlara az miktarda saç kremi kullanın.


Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 5

3. NEMLENDİRME

Uygun Şekilde Saç Kremi Kullanın: Saçınızın orta kısımlarına ve uçlarına hafif bir saç kremi kullanın, saç derisine özel olarak saç derisi nemlendirmesi için formüle edilmemişse (örneğin, aloe vera veya hyaluronik asit ile) saç derisinden kaçının.

Soğuk Durulama: Şampuanlamadan sonra, saç kütiküllerini kapatmak ve saç derisini yatıştırmak için soğuk suyla durulama yapın. •

Saç Derisi Maskeleri: Haftada bir kez, tahrişi azaltmak ve nemlendirmek için yulaf ezmesi, papatya veya nane gibi içeriklerle rahatlatıcı bir maske deneyin.


Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 6

4. SAÇ DERİSİ MANTARINI ÖNLEYİN

Antifungal Şampuan: Sürekli kaşıntı veya kepeklenme fark ederseniz, haftada bir veya iki kez ketokonazol, çinko pirition veya selenyum sülfür içeren reçetesiz bir şampuan kullanın. Bunu normal şampuanınızla dönüşümlü olarak kullanın.

Kuru Tutun: Yüzme veya terlemeden sonra saç derinizi iyice kurulayın; mantarlar nemde çoğalır.


Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 7

5. BESLENME VE SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Su İçmeye Devam Edin: Bol su içmek, saç derisi de dahil olmak üzere genel cilt sağlığını destekler.

Besin Desteği: Omega-3 (somon gibi), çinko (fındık, çekirdek) ve A ve E vitaminleri (yapraklı yeşillikler, avokado) açısından zengin besinler sağlıklı bir saç derisi ve saç büyümesini destekler.


Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 8

6. SAÇ DERİSİNİ TEMİZ TUTUN

Ketokonazol ve çinko piritriyon içeren bir yağ kontrol şampuanıyla saçınızı yıkayın; şampuanı gerektiği gibi kullanın; şampuandan sonra saçınızı iyice kurutun; ıslak saçınızı bağlamayın.


Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 9

7. ISIYLA ŞEKİLLENDİRMEYİ SINIRLANDIRIN

Saç kurutma makineleri, düzleştiriciler ve maşalar yazın kuruluğu daha da kötüleştirir. Mümkün olduğunda saçınızı havayla kurutun ve şekillendirmeniz gerekiyorsa ısıdan koruyucu bir sprey kullanın. Dermatoloğunuzu ne zaman görmelisiniz:

Temel bakımla düzelmeyen kalıcı kaşıntı, kızarıklık, pullanma veya saç dökülmesi yaşıyorsanız, dermatoloğunuzu görme zamanınız gelmiş demektir. 

Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun - 10

Seboreik dermatit, sedef hastalığı veya hatta UV kaynaklı hasarın erken belirtileri gibi durumlar İlaçlı şampuanlar, topikal steroidler veya profesyonel değerlendirme gibi hedefli tedavilere ihtiyaç vardır.

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