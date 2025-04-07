Yazın saç derisi bakımı: 7 adımda kepek ve saç dökülmesini durdurun

3. NEMLENDİRME

Uygun Şekilde Saç Kremi Kullanın: Saçınızın orta kısımlarına ve uçlarına hafif bir saç kremi kullanın, saç derisine özel olarak saç derisi nemlendirmesi için formüle edilmemişse (örneğin, aloe vera veya hyaluronik asit ile) saç derisinden kaçının.



Soğuk Durulama: Şampuanlamadan sonra, saç kütiküllerini kapatmak ve saç derisini yatıştırmak için soğuk suyla durulama yapın. •

Saç Derisi Maskeleri: Haftada bir kez, tahrişi azaltmak ve nemlendirmek için yulaf ezmesi, papatya veya nane gibi içeriklerle rahatlatıcı bir maske deneyin.





