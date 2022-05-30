Yazın tercih edilmesi gereken kumaş türleri

Yazın sıcak havalarda, terletmeyen ve gün boyu rahat etmenizi sağlayacak kumaşlar tercih etmek şıklığın da ötesinde sağlığınız açısından çok önemli.

Doğru kumaş seçimiyle hem terleme riskinizi en aza indirebilir hem de tüm gününüzü rahat bir şekilde geçirebilirsiniz.

Peki bu kumaş türleri hangileridir? İşte yanıtları…