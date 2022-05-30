Yazın tercih edilmesi gereken kumaş türleri

Haberler - ntv.com.tr | 30.05.2022 - 10:14 - Son Güncelleme : 30.05.2022 - 10:19
Yazın sıcak havalarda, terletmeyen ve gün boyu rahat etmenizi sağlayacak kumaşlar tercih etmek şıklığın da ötesinde sağlığınız açısından çok önemli.
Doğru kumaş seçimiyle hem terleme riskinizi en aza indirebilir hem de tüm gününüzü rahat bir şekilde geçirebilirsiniz.
Peki bu kumaş türleri hangileridir? İşte yanıtları…
Yazın en sağlıklı kumaş türlerinden biridir. Pamuk kozasından elde edilir ve vegan bir üründür. Oldukça yaygın kullanılan bu ürün, yazlık kıyafetlerin dikiminde kullanılır, esnektir, serin tutar ve terin buharlaşarak havaya karışmasını sağlar. Özellikle iç çamaşırı ve tişört gibi ürünlerde tercih edilmeli. Cilde ferahlık hissi verir.
Yazın terletmez ve pamuklu kumaşla benzer yapıdadır. Özellikle gömleklerde kullanılır. İnce ve hafif bir yapısı vardır. Yazın en rahat kullanılan kumaşlardandır.
Keten gömlek ve ceketler yazın terletmediği ve koku yapmadığı için tercih edilebilecek kumaş türlerindendir. Çabuk kırıştığı için, pantolon ve etek yerine gömlek tercih etmek kullanım açısından daha rahattır.
Krep kumaşlar, yüksek bükümlü ipliklerden krep örgülerde dokunur ve hafif gramajlı kumaşlardır. Yaz kumaşı olan krep, daha çok elbiselerde kullanılır. Kolay yıkanan ve ütülenen bu kumaş yazın rahat etmenizi sağlayacak.
Bluz, elbise, etek üretiminde kullanılır. İnce, seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bezlerdir. Çok ince olduğu için üzerinizde yokmuş hissi verir. Yazın içinde en özgür hissedeceğiniz kumaşlardandır.
Sentetik ve ipek olarak ikiye ayrılan şifon, yazlık elbiselerde kullanılır. Yazı şifon elbise, etek ve gömleklerle rahatça geçirebilirsiniz.