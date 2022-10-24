Yeni güzellik trendi: Vampir cildi

NASIL YAPILIR?

Cilt temizliği sonrası nemlendiricinizi ve serumunuzu sürün. Cildi makyaja hazırladıktan sonra ince yapıdaki fondöteninizi ışıltılı makyaj bazı ile birleştirin ve tüm cildinize uygulayın. Kapatıcı ile gerekli noktaları nötrledikten sonra likit bir aydınlatıcıyı yüzün yüksek bölgelerine, burun ucuna ve göz kapaklarına uygulayın. Dilerseniz gözlerinizin çok boş görünmemesi için tek kat rimel uygulayabilirsiniz. Dudaklarınıza ise parlatıcı uygulayarak ışıltıyı artırabilirsiniz.