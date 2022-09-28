Yeni nesil güzellik uygulaması: Paris ışıltısı

Kızarma, leke, ödem ve şişkinlik gibi riskler nedeniyle yaz mevsiminde ertelediğiniz estetik uygulamalarına göz atmak için harika bir zaman. Bu kış sezonunun en popüler estetik operasyonu ‘Paris ışıltısı’ yeni nesil mezoterapi uygulamaları arasında yer alıyor.
Paris ışıltısı, yaşlanma karşıtı tedavisinde kullanılan ameliyatsız enjeksiyon yöntemlerinden biridir. Bu işlem, serbest molüküller, enzimler, aminoasit ve diğer farklı vitamin içerikli solüsyonun mikro enjeksiyonlarla cildin hemen altına verilmesi esasına dayanır.
- Ciltteki elastikiyet kaybını giderir
- İnce kırışıklıkları azaltır
- İçerdiği hyalüronik asit ve peptitler sayesinde cildi nemlendirir
- Cilt bariyerini yeniler
Bu işlem sayesinde, yüzdeki ince çizgiler, göz altı ve çevresindeki ince cilt yapısının yenilenmesi sağlanır.
Bu işlemin 1-14 gün aralıklarla 3-4 seans yapılması öneriliyor.
Eğer cilt problemliyse ayda 1-2 seans yapılmasında fayda var. Olumlu etkinin devam etmesi için ise altı ayda bir koruyucu seanslar öneriliyor.
Paris ışıltısı, elastikiyet kaybı başlayan, kuruluk, cansızlık, donukluk yaşayan ve cildinde kırışıklık oluşan kişilere öneriliyor. Bu işlem özellikle yer çekimi ve ultraviyole hasarlarını önlemek için uygulanan etkili bir tedavi şeklidir. Bu nedenle yaşlanma belirtilerine karşı savaşmada etkili bir yöntemdir.
Tüm cilt tiplerinin tedavisinde ve her yaşta kişiler için her mevsimde uygulanabilir.