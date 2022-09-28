Yeni nesil güzellik uygulaması: Paris ışıltısı

KİMLER YAPTIRABİLİR?

Paris ışıltısı, elastikiyet kaybı başlayan, kuruluk, cansızlık, donukluk yaşayan ve cildinde kırışıklık oluşan kişilere öneriliyor. Bu işlem özellikle yer çekimi ve ultraviyole hasarlarını önlemek için uygulanan etkili bir tedavi şeklidir. Bu nedenle yaşlanma belirtilerine karşı savaşmada etkili bir yöntemdir.

Tüm cilt tiplerinin tedavisinde ve her yaşta kişiler için her mevsimde uygulanabilir.