Yeni nesil güzellik uygulaması: Paris ışıltısı

Son dönemin en popüler güzellik trendlerinden ‘Paris ışıltısı’ hayalinizdeki görününüme ulaşmak için yapabileceğiniz işlemler arasında yer alıyor. Yaşlanmanın belirtilerine karşı savaşan uygulama, ameliyatsız yapılabilen mezoterapi işlemleri arasında yer alıyor.

Yeni nesil güzellik uygulaması: Paris ışıltısı - 1

Kızarma, leke, ödem ve şişkinlik gibi riskler nedeniyle yaz mevsiminde ertelediğiniz estetik uygulamalarına göz atmak için harika bir zaman. Bu kış sezonunun en popüler estetik operasyonu ‘Paris ışıltısı’ yeni nesil mezoterapi uygulamaları arasında yer alıyor.

Yeni nesil güzellik uygulaması: Paris ışıltısı - 2

PARİS IŞILTISI NEDİR?

Paris ışıltısı, yaşlanma karşıtı tedavisinde kullanılan ameliyatsız enjeksiyon yöntemlerinden biridir.  Bu işlem, serbest molüküller, enzimler, aminoasit ve diğer farklı vitamin içerikli solüsyonun mikro enjeksiyonlarla cildin hemen altına verilmesi esasına dayanır.

Yeni nesil güzellik uygulaması: Paris ışıltısı - 3

NE İŞE YARAR?

- Ciltteki elastikiyet kaybını giderir

- İnce kırışıklıkları azaltır

- İçerdiği hyalüronik asit ve peptitler sayesinde cildi nemlendirir

- Cilt bariyerini yeniler

Bu işlem sayesinde, yüzdeki ince çizgiler, göz altı ve çevresindeki ince cilt yapısının yenilenmesi sağlanır. 

Yeni nesil güzellik uygulaması: Paris ışıltısı - 4

NE SIKLIKLA YAPILMALI?

Bu işlemin 1-14 gün aralıklarla 3-4 seans yapılması öneriliyor.

Eğer cilt problemliyse ayda 1-2 seans yapılmasında fayda var. Olumlu etkinin devam etmesi için ise altı ayda bir koruyucu seanslar öneriliyor.

Yeni nesil güzellik uygulaması: Paris ışıltısı - 5

KİMLER YAPTIRABİLİR?

Paris ışıltısı, elastikiyet kaybı başlayan, kuruluk, cansızlık, donukluk yaşayan ve cildinde kırışıklık oluşan kişilere öneriliyor. Bu işlem özellikle yer çekimi ve ultraviyole hasarlarını önlemek için uygulanan etkili bir tedavi şeklidir. Bu nedenle yaşlanma belirtilerine karşı savaşmada etkili bir yöntemdir.

Tüm cilt tiplerinin tedavisinde ve her yaşta kişiler için her mevsimde uygulanabilir.

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