Yeni nesil stil ikonu: Hailey Bieber

Etkinliklerde ne giyeceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Bieber, 2022 Met Gala'sında Anthony Vaccarello imzalı Saint Laurent bir elbise tercih etti. Eski Hollywood ihtişamını yansıtmak istediğini belirten model, siyah gözlükleriyle modern bir tavır yakaldı.