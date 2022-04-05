Yeni nesil stil ikonu: Hailey Bieber

Haberler - ntv.com.tr | 05.04.2022 - 09:30 - Son Güncelleme : 05.04.2022 - 09:33
Oyuncu bir babanın (Stephen Baldwin) kızı olarak dünyaya gelen Hailey Bieber, modellik kariyeri ve Justin Bieber ile olan evliliğiyle spot ışıklarının odağı olmaya alışık.
Özel yaşamı ve kariyerinin yanı sıra son yıllarda giyim tarzında ciddi bir değişime giden Bieber'ın stilini mercek altına alıyoruz...
Elbise: Versace
Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi arkadaşlarıyla aynı dönemde modellik yapan Bieber, kariyerinin yükselişe geçtiği dönemde stilisti Maeve Reilly ile tanıştı.
Elbise: Alexander Wang
Stilisti Reilly ile uzun yıllar beraber çalışan Bieber, model kimliğinin yanı sıra stil yarışında da üst sıraları zorlamaya başladı.
Elbise: Alexander Vauthier
25 yaşındaki model, oversize ceketleri, sezonun en popüler it-bag'leri ve siyah gözlükleriyle son yılların en güçlü sokak stilini sundu.
Uzun yıllardır stilistliğini yapan Maeve Reilly ile bir süredir beraber çalışmayan model, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ama sosyal medya paylaşımlarından aralarında küslük olmadığı anlaşıldı.
Modelin stilistliğini şu sıralar, Justin Bieber'ın giydiren Karla Welch yapıyor.
Elbise: Yves Saint Laurent
Etkinliklerde ne giyeceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Bieber, 2022 Met Gala'sında Anthony Vaccarello imzalı Saint Laurent bir elbise tercih etti. Eski Hollywood ihtişamını yansıtmak istediğini belirten model, siyah gözlükleriyle modern bir tavır yakaldı.
Oscar töreninin ardından düzenlenen Vanity Fair partisine katılan Bieber, gecenin en beğenilen isimlerinden biri oldu.
Elbise: Yves Saint Laurent
Son olarak 2022 Grammy Ödülleri'ne katılan yıldız, son zamanlarda olduğu gibi yine Yves Saint Laurent imzalı bir elbise tercih etti.
İşte Hailey Bieber'ın en şık stilleri...
Elbise: Alexander Wang
Elbise: Zuhair Murad