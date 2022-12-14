Yılbaşına özel makyaj tüyoları

Yılbaşı için planlarınızı yaptınız mı? Mekan belli, kıyafetinizi seçtiniz ve takılarınız hazır. O zaman saç ve makyaj tüyolarınız bizden! Yeni kararlar ve hayallerle girdiğiniz 2023 yılına adım atarken tercih edebileceğiniz görünümleri sıraladık. İşte yılbaşına gözel makyaj ve saç tüyoları...

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 1

IŞILTILI GÖRÜNÜM

Tam da yılbaşını yansıtan bu görünümle yeni yıla girmeye ne dersiniz? İhtişamı yüksek bu göz makyajı sayesinde tüm gözler üzerinizde olacak.

(Gigi Hadid)

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 2

RENKLİ EYELINER

Klasik eyeliner görünümünü bir kenara bırakıp renkli göz kalemleri veya eyeliner ile bu sene bir farklılık yaratabilirsiniz.

(Emily Ratajkowski)

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 3

DURU GÜZELLİK

Sadelikten yana bir görünüm tercih edecekseniz klasik eyeliner'dan şaşmayın!


(Suki Waterhouse)

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 4

TIKTOK TRENDİNİ YAKALA

TikTok’ta yükselişe gelen ‘siren lips’ mutlaka denemeniz gereken trendlerden. İhtiyacınız olan üç makyaj malzemesiyle başlayalım: dudak renginden daha koyu renkte bir dudak kalemi, dudak tonuna yakın renkte bir ruj ve parlatıcı.

(Vanessa Hudgens)

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 5

YOKMUŞ GİBİ GÖRÜNEN KAŞLAR

Kaşların, ifademiz üzerindeki gücünü düşünürsek kaşlarınızı ‘yok etmek’ oldukça riskli bir hamle gibi görünebilir. Ancak radikal bir değişime gitmek için yenilik arayışındaysanız bu trende göz atabilirsiniz. Bu trendi uygulamak için kaşlarınızı kazıtmanız ya da sarartıcı ile rengini tamamen açmanız gerekiyor. Kaşları yok etme işlemini ister evde yapın ister profesyonel yardım alın.

(Kendall Jenner)

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 6

YÜKSEK DRAMA

Koyu far tonlarının kullanıldığı dumanlı bir göz makyajı ile oldukça dramatik bir görünüm yakalayabilirsiniz.

(Anya Taylor Joy)
Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 7

IŞILTILI TEN

Güzellik görünümleriyle belki de yılın en çok konuşulan ismi olan Hailey Bieber, dumanlı göz makyajı ve ışıltı ten görünümünü sevenler için harika bir ilham kaynağı olabilir.

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 8

GRAFİK EYELINER

Gözlerinizin uç kısımlarında yaratacağınız bu efekt ile klasik göz makyajlarına yeni bir soluk getirebilirsiniz.

(Addison Rae)

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 9

BÜYÜK ETKİ

Su dalgası modelinin yerine bu yıl geniş dalgalar yaratarak daha kabarık ve havalı bir stil elde edebilirsiniz.

(Zoey Deutch)

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 10

MİNİMAL DOKUNUŞ

Cadılar Bayramı'nda Toy Story karakterine bürünen Kendall Jenner, doğal ama sıcak bir makyaj ile karşımızda. Kıyafetinizde gösterişi artırarak makyajınızda minimal dokunuşlara yönelebilirsiniz.

(Kendall Jenner)

İşte ilham alabileceğiniz birkaç görünüm...

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 11

Jennifer Lopez

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 12

Karlie Kloss

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 13

Julia Garner

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 14

Cara Delevingne

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 15

Jessica Chastain

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 16

Eiza Gonzalez

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 17

Camila Morrone

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 18

Zoey Kravitz

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 19

Selena Gomez

Yılbaşına özel makyaj tüyoları - 20

Kristen Stewart

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER