Yılbaşına özel makyaj tüyoları

YOKMUŞ GİBİ GÖRÜNEN KAŞLAR

Kaşların, ifademiz üzerindeki gücünü düşünürsek kaşlarınızı ‘yok etmek’ oldukça riskli bir hamle gibi görünebilir. Ancak radikal bir değişime gitmek için yenilik arayışındaysanız bu trende göz atabilirsiniz. Bu trendi uygulamak için kaşlarınızı kazıtmanız ya da sarartıcı ile rengini tamamen açmanız gerekiyor. Kaşları yok etme işlemini ister evde yapın ister profesyonel yardım alın.

(Kendall Jenner)