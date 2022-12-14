Yılbaşına özel makyaj tüyoları

Tam da yılbaşını yansıtan bu görünümle yeni yıla girmeye ne dersiniz? İhtişamı yüksek bu göz makyajı sayesinde tüm gözler üzerinizde olacak.
(Gigi Hadid)
Klasik eyeliner görünümünü bir kenara bırakıp renkli göz kalemleri veya eyeliner ile bu sene bir farklılık yaratabilirsiniz.
(Emily Ratajkowski)
Sadelikten yana bir görünüm tercih edecekseniz klasik eyeliner'dan şaşmayın!
(Suki Waterhouse)
TikTok’ta yükselişe gelen ‘siren lips’ mutlaka denemeniz gereken trendlerden. İhtiyacınız olan üç makyaj malzemesiyle başlayalım: dudak renginden daha koyu renkte bir dudak kalemi, dudak tonuna yakın renkte bir ruj ve parlatıcı.
(Vanessa Hudgens)
Kaşların, ifademiz üzerindeki gücünü düşünürsek kaşlarınızı ‘yok etmek’ oldukça riskli bir hamle gibi görünebilir. Ancak radikal bir değişime gitmek için yenilik arayışındaysanız bu trende göz atabilirsiniz. Bu trendi uygulamak için kaşlarınızı kazıtmanız ya da sarartıcı ile rengini tamamen açmanız gerekiyor. Kaşları yok etme işlemini ister evde yapın ister profesyonel yardım alın.
(Kendall Jenner)
Koyu far tonlarının kullanıldığı dumanlı bir göz makyajı ile oldukça dramatik bir görünüm yakalayabilirsiniz.(Anya Taylor Joy)
Güzellik görünümleriyle belki de yılın en çok konuşulan ismi olan Hailey Bieber, dumanlı göz makyajı ve ışıltı ten görünümünü sevenler için harika bir ilham kaynağı olabilir.
Gözlerinizin uç kısımlarında yaratacağınız bu efekt ile klasik göz makyajlarına yeni bir soluk getirebilirsiniz.
(Addison Rae)
Su dalgası modelinin yerine bu yıl geniş dalgalar yaratarak daha kabarık ve havalı bir stil elde edebilirsiniz.
(Zoey Deutch)
Cadılar Bayramı'nda Toy Story karakterine bürünen Kendall Jenner, doğal ama sıcak bir makyaj ile karşımızda. Kıyafetinizde gösterişi artırarak makyajınızda minimal dokunuşlara yönelebilirsiniz.
(Kendall Jenner)
İşte ilham alabileceğiniz birkaç görünüm...
Jennifer Lopez
Karlie Kloss
Julia Garner
Cara Delevingne
Jessica Chastain
Eiza Gonzalez
Camila Morrone
Zoey Kravitz
Selena Gomez
Kristen Stewart