Yılbaşına özel parti elbiseleri

Yılbaşı gecesi tercihinizi mini elbiselerden yana kullanmak istiyorsanız, elbisenizin kuş tüyleri veya payet gibi iddialı detaylara sahip olduğundan emin olun.
(Leonie Hanne)
Yılbaşı denilince herkesin aklına elbise gelse de güçlü bir takım elbise, tüm gözlerin üzerinizde toplanmasına sebep olabilir. Payetli ve dekolteli bir takım, sizi gecenin yıldızı yapabilir.
(Caroline Daur)
Transparan detaylar, son yılların öne çıkan trendleri arasında yer alıyor. İddiası yüksek olan bu görünümü, düz siyah bir ceketle kombinleyebilirsiniz.
(Viky Rader)
İhtişamı yansıtırken şık ama ölçülü olmak istiyorsanız çiçek detaylarının öne çıktığı elbiselere göz atabilirsiniz.
(Kylie Jenner)
Yılbaş demek sim, ışıltı, payet demek! Gümüş renkteki bir ceket elbise ve aynı renkteki ayakkabılar ile yeni yılı karşılayabilirsiniz.
(Marie Louduvillier)
Yılbaşını ister evde geçirin ister dışarıda bir davete katılın, uzun kollu mini elbiseler oldukça kurtarıcı olabilir. Elbisenizi diz üstü çizme ile kombinleyebilir ya da stilettto tercih edebilirsiniz.
(Valentina Ferragni)
Bu yılın en riskli ve yenilikçi trendlerinden birine braletler öncülük etti. Bu yıl iç çamaşırı ile bikini arasında kalmış tasarımıyla dikkat çeken ‘bralet’leri yılbaşında gecesinde mini bir şort ve blazer ceketle kombinleyebilirsiniz.
(Hailey Bieber)
Kendall Jenner, straplez kesim kuyruklu elbisesiyle tam anlamıyla yılbaşı ruhunu yansıtıyor. Kırmızı renkteki bu payetli elbise ile gösterişli bir görünüme sahip olabilirsiniz.
(Kendall Jenner)