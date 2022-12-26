Yılbaşına özel parti elbiseleri

Bu yılın en riskli ve yenilikçi trendlerinden birine braletler öncülük etti. Bu yıl iç çamaşırı ile bikini arasında kalmış tasarımıyla dikkat çeken ‘bralet’leri yılbaşında gecesinde mini bir şort ve blazer ceketle kombinleyebilirsiniz.

(Hailey Bieber)