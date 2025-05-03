Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne?

Danimarka Kraliçesi Mary, geçtiğimiz günlerde 53. yaşını kutladı. Fit görünümüyle beğeni toplayan Kraliçe'nin yıllara meydan okuyan zarafeti, birçok kişiye ilham oluyor. Peki Kraliçe Mary'nin güzellik sırrı ne?

Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne? - 1

Avustralyalı beslenme uzmanı Jessica Spendlove’a göre, Kraliçe Mary, kusursuz görünümünü Danimarka’ya özgü bir beslenme şekli olan İskandinav diyetine borçlu.

İSKANDİNAV DİYETİ NEDİR?

Nordik diyet olarak da bilinen bu beslenme şeklinde; mevsimlik sebzeler, yağlı balıklar, kök sebzeler, baklagiller, tam tahıllar ve fermente süt ürünleri gibi minimum düzeyde işlenmiş gıdalara yer veriliyor.

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Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne? - 2

Nordik diyetin uzun ömür açısından bilimsel temellere dayandığını belirten Spendlove, bağırsak sağlığı için de güçlü bir temel oluşturduğunu söyledi.

Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne? - 3

Diyette genel olarak balık, kuruyemiş, tohumlar ve peynir gibi kaliteli protein kaynakları, meyveler ve kök sebzeler gibi bitkisel gıdalar ile tam tahıllı ekmekler tüketiliyor. Spendlove, bu çeşitliliğin sağlığa birçok olumlu etkisi olduğunu ifade ediyor.

Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne? - 4

İskandinav diyetinde sadece yediğiniz değil, kaçındığınız besinler de büyük önem taşıyor. Özellikle işlenmiş gıdalar ve rafine karbonhidratlardan uzak durulması, bu beslenme tarzının en belirleyici özelliklerinden biri.

Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne? - 5

“Aşırı işlenmiş gıdaları azaltmak; rafine şeker, trans yağlar ve katkı maddelerinin alımını düşürerek metabolik sağlığı, ruh halini ve iltihap düzeylerini olumlu etkiler'' diyen Spendlove, İskandinav diyetini diğer diyetlerden ayıran en temel farklardan birinin de çavdar ekmeği gibi tam tahıllara ağırlık verilmesi olduğunu söylüyor. Spendlove, tam tahılların kan şekeri dengesini ve iştah kontrolünü desteklediğini ileri sürüyor.

Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne? - 6

DEVLET DESTEKLİ TAHIL ÜRETİMİ

Kraliçe Mary’nin yaşadığı Danimarka’da, son 20 yıldır hükümet destekli bir girişimle halkın tam tahıl tüketimini artırmak için çalışmalar yapılıyor. Bu politika sayesinde Danimarka, Avrupa'daki en düşük obezite oranlarından birine sahip ülkelerden biri haline geldi.

Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne? - 7

NASIL DOĞRU TAM TAHIL SEÇİLİR?

Spendlove’a göre, en faydalı olanlar bütün haldeki tahıllar. Etiketlerde ilk sırada tam tahıl ya da kepekli un ibaresi aranmalı ve porsiyon başına en az 5 gram lif içeren ürünler tercih edilmeli.

“Çavdar; B vitaminleri, magnezyum, antioksidanlar ve yavaş salınan enerji sağlar” diyen uzman isim; yulaf, kinoa ve karabuğday gibi besinlerin de birlikte tüketilmesini öneriyor.

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