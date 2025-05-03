Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne?
Danimarka Kraliçesi Mary, geçtiğimiz günlerde 53. yaşını kutladı. Fit görünümüyle beğeni toplayan Kraliçe'nin yıllara meydan okuyan zarafeti, birçok kişiye ilham oluyor. Peki Kraliçe Mary'nin güzellik sırrı ne?
Avustralyalı beslenme uzmanı Jessica Spendlove’a göre, Kraliçe Mary, kusursuz görünümünü Danimarka’ya özgü bir beslenme şekli olan İskandinav diyetine borçlu.
İSKANDİNAV DİYETİ NEDİR?
Nordik diyet olarak da bilinen bu beslenme şeklinde; mevsimlik sebzeler, yağlı balıklar, kök sebzeler, baklagiller, tam tahıllar ve fermente süt ürünleri gibi minimum düzeyde işlenmiş gıdalara yer veriliyor.