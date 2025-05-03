Yıllar geçtikçe daha genç görünüyor: 53 yaşındaki Danimarka Kraliçesi'nin güzellik sırrı ne?

NASIL DOĞRU TAM TAHIL SEÇİLİR?

Spendlove’a göre, en faydalı olanlar bütün haldeki tahıllar. Etiketlerde ilk sırada tam tahıl ya da kepekli un ibaresi aranmalı ve porsiyon başına en az 5 gram lif içeren ürünler tercih edilmeli.

“Çavdar; B vitaminleri, magnezyum, antioksidanlar ve yavaş salınan enerji sağlar” diyen uzman isim; yulaf, kinoa ve karabuğday gibi besinlerin de birlikte tüketilmesini öneriyor.