Yükselişe geçen dudak trendi: Gym Lips

İKİ ÜRÜN YETERLİ

'Gym lips' doğallığın ön planda olduğu ve günün her saatinde kullanabileceğiniz bir ruj tekniği.

'Gym Lips' trendini yakalamak için ihtiyacınız olan yalnızca iki ürün var: dudak renginize yakın bir dudak kalemi ve yine aynı tonlarda bir parlatıcı.

(Shanina Shaik)