Yükselişe geçen dudak trendi: Gym Lips

Haberler | 03.06.2022 - 13:15 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 13:17
Popülaritesi her geçen gün artan, bizi her gün yeni kavram ve uygulamalarla tanıştıran sosyal medya platformu TikTok’ta güzellik trendlerine bir yenisi daha eklendi.(Madelyn Cline)
Özellikle yeni çıkan makyaj ve güzellik trendlerinin ilgi gördüğü platformda, son güzellik trendi ‘Gym Lips’ oldu.
(Jennifer Lopez)
'Gym lips' doğallığın ön planda olduğu ve günün her saatinde kullanabileceğiniz bir ruj tekniği.
'Gym Lips' trendini yakalamak için ihtiyacınız olan yalnızca iki ürün var: dudak renginize yakın bir dudak kalemi ve yine aynı tonlarda bir parlatıcı.
(Shanina Shaik)
Son dönemde hem sosyal medyada hem de günlük hayatımızda daha çok görmeye başladığımız bu trend, sporda, işte, özel bir yemekte ya da gecede, kısaca günün istediğiniz saatinde sizinle uyum içinde olacak.
(Selena Gomez)
Tiktok'ta ortaya çıkan bu trend, makyaj sanatçısı 'Kelli Anne Sewell'in imzasını taşıyor.
Uygulama için öncelikle dudak kalemiyle dudağınızı hafifçe çerçeveleyin. Daha sonra üzerine parlatıcı ya da isterseniz hafif nemlendiricili dudak kremi sürebilirsiniz.
(Anitta)