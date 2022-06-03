Yükselişe geçen dudak trendi: Gym Lips

Haberler | 03.06.2022 - 13:15 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 13:17

Güzellik trendlerinin her geçen gün daha da popüler hale geldiği sosyal medya platformu TikTok'ta yeni bir trend doğdu: Gym Lips. Çok basit birkaç adımla uygulayabileceğiniz bu trend, hem makyajınızı tamamlayacak hem de günün her saatine uyum sağlayacak.

Yükselişe geçen dudak trendi: Gym Lips - 1

Popülaritesi her geçen gün artan, bizi her gün yeni kavram ve uygulamalarla tanıştıran sosyal medya platformu TikTok’ta güzellik trendlerine bir yenisi daha eklendi.

(Madelyn Cline)

Yükselişe geçen dudak trendi: Gym Lips - 2

Özellikle yeni çıkan makyaj ve güzellik trendlerinin ilgi gördüğü platformda, son güzellik trendi ‘Gym Lips’ oldu.

(Jennifer Lopez)

Yükselişe geçen dudak trendi: Gym Lips - 3

İKİ ÜRÜN YETERLİ

'Gym lips' doğallığın ön planda olduğu ve günün her saatinde kullanabileceğiniz bir ruj tekniği.

'Gym Lips' trendini yakalamak için ihtiyacınız olan yalnızca iki ürün var: dudak renginize yakın bir dudak kalemi ve yine aynı tonlarda bir parlatıcı.

(Shanina Shaik)

Yükselişe geçen dudak trendi: Gym Lips - 4

GÜNÜN HER SAATİNE UYGUN

Son dönemde hem sosyal medyada hem de günlük hayatımızda daha çok görmeye başladığımız bu trend, sporda, işte, özel bir yemekte ya da gecede, kısaca günün istediğiniz saatinde sizinle uyum içinde olacak.

(Selena Gomez)

Yükselişe geçen dudak trendi: Gym Lips - 5

Tiktok'ta ortaya çıkan bu trend, makyaj sanatçısı 'Kelli Anne Sewell'in imzasını taşıyor.

Yükselişe geçen dudak trendi: Gym Lips - 6

PÜF NOKTALARI

Uygulama için öncelikle dudak kalemiyle dudağınızı hafifçe çerçeveleyin. Daha sonra üzerine parlatıcı ya da isterseniz hafif nemlendiricili dudak kremi sürebilirsiniz.

(Anitta)

N-LIFE HABERLERİ

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