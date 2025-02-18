Yumurtanın sarısı mı, beyazı mı: Hangisi saç dökülmesini durduruyor?

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURMAK İÇİN YUMURTA NASIL KULLANILIR?

Hem sarısı hem de beyazı ayrı ayrı veya birlikte kullanılarak saç dökülmesiyle mücadeleye yardımcı olan bir saç maskesi oluşturulabilir.



YUMURTA SARISI SAÇ MASKESİ



Sarısını beyazından ayırın ve pürüzsüz olana kadar çırpın.



Yumurta sarısını doğrudan saç derinize ve saçınıza uygulayın, köklere ve uçlara odaklanın. Yaklaşık 20-30 dakika bekletin, ardından ılık suyla yıkayın (sıcak su yumurtayı pişirebilir ve çıkarılmasını zorlaştırabilir).



En iyi sonuçlar için bunu haftada bir yapabilirsiniz.



YUMURTA AKI SAÇ MASKESİ



Yumurta akını sarısından ayırın ve köpürene kadar çırpın.



Yumurta akını saç derinize ve saçınıza uygulayın, özellikle yağlı veya saç dökülmesine eğilimli bölgelere odaklanın.



15-20 dakika bekletin, ardından yumurta akının pişmesini önlemek için soğuk veya ılık suyla durulayın.



Bu maske haftada bir kez de kullanılabilir, özellikle yağlı bir saç deriniz varsa.



ZEYTİNYAĞI VE BAL

Her iki parçanın da güçlü yönlerini içeren bir maske oluşturmak için hem yumurta akını hem de sarısını birleştirin.

Daha fazla nem ve beslenme için zeytinyağı veya bal ekleyin.

Saç derinize ve saçınıza uygulayın, 20-30 dakika bekletin, ardından ılık suyla iyice durulayın.





